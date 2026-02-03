El oro y la plata se recuperaron después de que un colapso histórico desde máximos históricos atrajera a los compradores de las caídas de nuevo a los metales, según yahoo finance.

En ese contexto, el precio del oro al contado subió hasta 6,2%, superando los US$4.950 la onza, recuperándose parcialmente de su peor caída en más de una década.

Por su parte, la plata subió más del 12%, cotizando por encima de los US$89 la onza, a medida que el apetito por el riesgo volvía a los mercados y el dólar estadounidense se debilitaba.

Cabe resaltar que ambos metales se dispararon el mes pasado en un repunte impulsado por las turbulencias geopolíticas y la preocupación por la independencia de la Reserva Federal (Fed).

El aumento se detuvo abruptamente a finales de la semana pasada, con la plata registrando su mayor caída y el oro desplomándose a su nivel más alto desde 2013, tras una serie de advertencias por parte de los analistas del mercado sobre que los avances habían sido demasiado grandes y rápidos.

En ese contexto, los fondos chinos y los inversores minoristas occidentales habían acumulado grandes posiciones en metales preciosos, y una oleada de compras de opciones de compra y la acumulación de inversores en productos cotizados en bolsa apalancados avivaron la situación, hasta que se produjo un repentino colapso durante la jornada bursátil asiática del viernes, y la caída continúo el lunes.

“Creemos que esta corrección será beneficiosa para el mercado a largo plazo. Este período debería brindar a los inversores la oportunidad de construir posiciones estratégicas a largo plazo con niveles de entrada más atractivos”, señaló Joni Teves, estratega de UBS Group AG.