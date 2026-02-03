La Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global generó expectativas comerciales por US$72.208.019, según reportaron los compradores internacionales participantes, de los cuales US$2.646.800 correspondieron a negocios cerrados durante el evento.

Se trató de la primera rueda de negocios entre países de América Latina y el Caribe, y fue organizada por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Realizada los días 29 y 30 de enero en Ciudad de Panamá, la rueda de negocios reunió por primera vez a 149 compradores de 34 países y cerca de 270 exportadores de 20 naciones.

“El éxito de esta rueda de negocios demuestra que América Latina y el Caribe tiene una oferta exportable competitiva y con capacidad de insertarse en los mercados globales. Este espacio se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión empresarial de la región, generando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo los encadenamientos productivos”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Entre los mercados representados estuvieron Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Bolivia, entre otros.

De acuerdo con el consolidado de resultados reportado por los compradores, se proyecta que en los próximos tres meses se concreten negocios por US$9.114.970; en un plazo de tres a seis meses, US$20.616.100; y en más de seis meses, US$21.628.899 adicionales, lo que evidencia el alto potencial de encadenamientos comerciales generados durante el encuentro.

Cabe destacar que durante los dos días del evento se realizaron más de 4.000 citas comerciales, con un promedio de más de 20 reuniones por empresario, en encuentros uno a uno de 25 minutos bajo una agenda previamente programada, además de reuniones adicionales concretadas en sitio.

Los sectores con mayor dinamismo destacan los de agroalimentos, manufacturas, Sistema Moda y servicios, reflejando la diversidad y sofisticación de la oferta regional.