Pagar, transferir o cobrar dinero desde el celular debería ser tan sencillo como enviar un mensaje por WhatsApp. Sin embargo, para muchas personas todavía significa usar aplicaciones que no siempre se conectan entre sí, adaptarse a horarios bancarios o enfrentar procesos poco intuitivos. Frente a ese escenario, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que los sistemas de pagos inmediatos interoperables se han convertido en una de las principales evoluciones del dinero digital a nivel global.

Uno de los casos más conocidos es la Interfaz de Pagos Unificada (UPI, por sus siglas en inglés), desarrollada en la India. Más que un término financiero, UPI es el nombre de una infraestructura que permite transferencias inmediatas entre bancos y billeteras digitales, usando identificadores simples como el número de celular, un alias o un código QR.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Este modelo ha servido de referencia para otros países y hoy inspira la plataforma de pagos inmediatos que el BCRP implementará en el Perú, con un piloto previsto para fines de 2026.

“Cuando los pagos se diseñan pensando en las personas, la experiencia mejora de forma notable: se reducen los pasos, se minimizan los errores y se genera mayor confianza en el uso del dinero digital”, explicó Diego Viñas, Product Manager de Ligo, billetera digital 100% peruana.

¿Qué son los pagos inmediatos?

Se trata de sistemas que permiten enviar y recibir dinero en tiempo real, sin importar si el origen y el destino pertenecen a bancos o billeteras distintas. Las operaciones se confirman en segundos y funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin depender de horarios bancarios ni días hábiles.

¿Cómo funciona este modelo en la práctica?

El BCRP explicó que el usuario inicia el pago desde la aplicación que ya utiliza y autoriza la operación. A partir de ahí, la plataforma de pagos inmediatos conecta automáticamente a ambas partes y ejecuta la transferencia con confirmación inmediata. No es necesario compartir números de cuenta ni realizar pasos adicionales.

¿Qué cambia para las personas?

Aunque la plataforma de pagos inmediatos del BCRP opera como una infraestructura para bancos y billeteras digitales, sus beneficios se trasladan directamente a los usuarios finales a través de las aplicaciones que ya utilizan.

PUEDES VER: Al menos 7 de cada 10 atenciones realizadas por Osiptel fueron por casos relacionados con el servicio móvil

Para las personas, el principal cambio, de acuerdo con el BCRP, es una experiencia más simple y fluida: enviar dinero, dividir una cuenta, pagar servicios o realizar compras en pequeños comercios se vuelve más rápido y sin fricciones, independientemente de la entidad de origen o destino. Además, al facilitar transacciones digitales en tiempo real, se reduce la dependencia del efectivo y se fortalece la seguridad en las operaciones cotidianas.

“Este tipo de sistemas permite que más personas y comercios se integren al ecosistema digital, incluso aquellos que tradicionalmente han quedado fuera por barreras técnicas o de costos”, añadió Viñas.

¿Qué impacto tiene en los comercios?

Los negocios, especialmente los pequeños y medianos, acceden a pagos que se acreditan al instante, mejorando su flujo de caja y reduciendo la dependencia del efectivo. Asimismo, se amplían las opciones de cobro sin necesidad de infraestructura costosa ni procesos complejos, explicó el BCRP.