El crédito al sector privado, que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas, aceleró por quinto mes consecutivo su tasa de crecimiento interanual a 5,0% en septiembre de 2025, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Los saldos de septiembre aumentaron en 0,2% en comparación con los del mes anterior. Por monedas, el crédito en soles aumentó en 4,2% interanual en septiembre de 2025 y en moneda extranjera tuvo una variación de 7,7%. En términos de variación mensual, la del crédito en moneda nacional creció 0,1%, y en dólares lo hizo en 0,8%.

Por segmentos, el BCRP indicó que el crédito a las personas aumentó en 6,7% interanual y el otorgado a las empresas en 3,8%. El incremento de este último sin considerar el impacto de las amortizaciones y cancelaciones de los créditos del Programa Reactiva Perú fue de 4,8% en septiembre de 2025 frente a igual periodo de 2024.

En el mes se registró un incremento del crédito a las personas en 0,8% y una ligera caída del crédito otorgado a las empresas en 0,1%. Por otro lado, el coeficiente de dolarización del crédito al sector privado se ubicó en 23,8% en septiembre de 2025.

La dolarización del crédito a empresas se incrementó ligeramente a 35,9% en el mismo mes, mientras que en el segmento correspondiente a las personas registró un coeficiente de 6,2%.

En septiembre de 2025, la liquidez del sector privado, que incluye circulante más depósitos, registró un crecimiento interanual de 5,9%. En términos mensuales, se observó un aumento de 0,9%.

Por monedas, se registró un aumento interanual de 3,8% en la liquidez en soles en septiembre de 2025 y en moneda extranjera el incremento fue del 11,1%. En términos mensuales, el BCRP sostuvo que la liquidez en moneda nacional tuvo una variación nula en septiembre, mientras que en dólares subió 3,2%.

Por componentes, se observó un incremento en la tasa interanual del circulante en septiembre en 11,6%, con un aumento mensual de 0,8%. Finalmente, los depósitos del sector privado tuvieron una tasa de crecimiento de 4,8% en septiembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, evidenciando preferencias por los depósitos de ahorro y a la vista (11,6 y 6,1% interanual, respectivamente).