El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la circulación desde el 16 de octubre del 2025, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario de la fundación del diario oficial El Peruano.

Características de la moneda

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

En el reverso se muestra una representación de la evolución del diario a lo largo del tiempo, en la que se aprecia un antiguo linotipo, que evoca los orígenes de la impresión tradicional, junto a una tableta digital, que refleja la transformación tecnológica del diario.

Además, figura en la parte superior el escudo nacional, el nombre “El Peruano”, el texto “200 AÑOS” y el período que se conmemora: “1825 – 2025”.

El Banco Central de Reserva del Perú indicó que esta moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el portal de ventas del BCRP a un precio inicial de S/243.00.