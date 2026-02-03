El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,10% en enero de 2026, de acuerdo con BBVA Research.

Este resultado coincidió con el consenso de analistas consultados por Bloomberg.

En términos interanuales, la inflación se ubicó en 1,7%, por encima del 1,5% registrado en diciembre, aunque todavía en la mitad inferior del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP), donde se mantiene desde diciembre de 2024.

El informe señaló que en la inflación mensual de enero destacó el aumento de los precios de los alimentos, entre ellos los productos avícolas, algunas frutas, y tubérculos.

Por el contrario, y luego del alza en diciembre debido a las fiestas de fin de año, disminuyeron estacionalmente los precios del transporte (aéreo y en autobús) al interior del país.

El índice de precios que excluye alimentos y energía, por su parte, aumentó en 0,04%. De esta manera, en términos interanuales, la inflación subyacente subió de 1,8% en diciembre de 2025 a 2,0% en enero de 2026.

“Prevemos que la tasa interanual de inflación tenderá a aumentar en 2026 debido a que el efecto de dos de los factores que la mantuvieron contenida en la mitad inferior del rango meta se irá disipando en los próximos meses: la apreciación del sol, que el año pasado rondó el 10%, y el descenso de las cotizaciones internacionales de insumos, entre ellos el petróleo”, explica el reporte.

A ello se suma el riesgo creciente de anomalías climatológicas cálidas desde marzo, lo que podría tener algún impacto negativo sobre el abastecimiento de alimentos producidos localmente.

En ese escenario, BBVA proyectó que la inflación cerrará el año en torno a 2,5%, aún con holgura dentro del rango meta, pero con riesgos más balanceados, pues a la posibilidad de que la moneda local vuelva a fortalecerse este año se contrapone ahora el riesgo de que las anomalías del clima afecten en alguna medida a los precios de los alimentos.

Con una tasa de inflación que tenderá a aumentar al interior del rango meta a lo largo del año, el riesgo de un clima más cálido de lo normal desde marzo, crecimiento de la actividad no muy alejado de su ritmo potencial, y con las elecciones generales tan próximas e inciertas, el espacio y la necesidad para recortes de la tasa de interés de referencia de la política monetaria son reducidos en el corto plazo, señaló BBVA, que prevé que la tasa se mantendrá en 4,25% a diferencia del consenso del mercado, que anticipa un recorte de 25pb en los próximos meses.