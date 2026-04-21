Resumen

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Respecto a la inflación de abril estaría ligeramente por encima del promedio histórico de los últimos 20 años (0,2%). Foto: GEC.
Respecto a la inflación de abril estaría ligeramente por encima del promedio histórico de los últimos 20 años (0,2%). Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, se elevó la estimación de la inflación en el Perú, que antes era de 2,2% a 3,2% para finales del 2026 luego del inicio de la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

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