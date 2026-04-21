De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, se elevó la estimación de la inflación en el Perú, que antes era de 2,2% a 3,2% para finales del 2026 luego del inicio de la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

“Mirando más a largo plazo creemos que habría una desaceleración en la inflación a lo largo de 2026, probablemente comenzaría durante mayo y junio, pero culminaría por encima del límite superior del rango meta (3%). Elevamos nuestra estimación de inflación que teníamos antes del inicio del conflicto armado entre EEUU, Israel e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de 2.2% hasta 3.2% para finales del 2026”, indicó en su informé Scotiabank.

“Nuestro supuesto es que la cotización internacional del petróleo se mantenga en alrededor de los US$100 por barril entre marzo y mayo, para luego comenzar a desacelerar hasta alcanzar un promedio anual de US$80 por barril en el 2026”, agregó.

Respecto a la inflación de abril estaría ligeramente por encima del promedio histórico de los últimos 20 años (0,2%). Con ello, prevén que no habría cambios significativos en la inflación anual y se mantendría cercana al 3,8% registrado en marzo.

Mientras que la inflación subyacente, se incrementaría en alrededor de 0,1% mensual y con ello se mantendría la tasa anual en niveles cercanos al registrado en marzo (3,7%). “En detalle, estamos viendo una corrección en el precio del pollo, luego de haberse incrementado en los últimos cuatro meses, pero también continuamos viendo incrementos en la papa, azúcar y algunas hortalizas y frutas”, explicaron en su reporte.

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Por el lado de la energía, habría una corrección importante en las tarifas de taxis, sin embargo, continuarían las presiones sobre el precio de los combustibles como gasolina, gasohol y diésel y mantendría la inflación del rubro transporte al alza.

En el reciente informe de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR), publicado el 10 de abril, se observó el impacto inicial del conflicto en medio oriente sobre la expectativa local de los precios.

En primer lugar, las expectativas de inflación a 12 meses se han incrementado de 2,1% a 2,5%, niveles no vistos en casi dos años (desde junio de 2024). De otro lado, las expectativas de inflación para 2026 también se han incrementado de un rango de 2,0% y 2,2% hasta 2,3% y 2,8%. Estas expectativas incluyen a analistas económicos, empresas financieras y no financieras.

En ese contexto, Scotiabank mantiene el 4,25% actual de tasa de referencia como escenario base (previo al conflicto esperábamos un recorte de 25 pbs hasta 4,0%). Sin embargo, existe el riesgo de que se realicen nuevos incrementos durante la segunda mitad del año si las expectativas de inflación, actualmente en 2,5%, continúen mostrando una persistencia al alza y se ubiquen por encima del rango meta (1%-3%) del BCR.