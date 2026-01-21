La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) inició los controles a los espectáculos masivos que se realizan en la capital este año, verificando las actividades comerciales que se efectuaron en los conciertos de Bad Bunny este fin de semana, registrando ingresos récord por la venta de bebidas, alimentos y merchandising que ascendieron a S/2.751,577.00.

Un equipo de 41 inspectores tributarios de la Sunat se encargó de supervisar las ventas efectuadas por los 53 establecimientos concesionados para comercializar productos dentro del Estadio Nacional, donde se realizaron los conciertos el viernes 17 y sábado 18 de enero. También se verificó si los locales estaban inscritos en el RUC y emitían comprobantes de pago a sus clientes.

Los puestos de venta verificados se dividieron en 33 establecimientos de bebidas, 12 de alimentos y 8 de merchandising oficial. En ese sentido, Sunat precisó que por la comercialización de bebidas (agua, gaseosa, cervezas y otros) se registraron ingresos por S/2.016.030, mientras que en segundo lugar se ubicó la venta de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn) con S/426,548.

Por último, los locales de merchandising (ropa y accesorios con el logo oficial del concierto) generaron ventas que ascendieron a S/308,999.

Por otro lado, Talma lideró la atención de carga aérea especializada asociada a esta producción internacional. La operación comprendió la atención de más de 431,000 kilos de carga aérea, correspondientes a los flujos de importación y exportación del circuito internacional de la gira, con origen en Santiago de Chile y destino en Medellín, Colombia.

La atención se realizó a través de cuatro vuelos chárter, dos de ingreso y dos de salida, y fue ejecutada en tiempos récord gracias al despliegue de un equipo altamente especializado.

Los procesos demandaron una ejecución rigurosa y un trabajo articulado entre los distintos actores involucrados en la operación, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, junto con el operador logístico Magusa y la aerolínea de carga Atlas Air, explicó Talma.

La carga atendida incluyó estructuras escénicas de gran formato, sistemas de iluminación y video, pantallas de alta definición y equipamiento de sonido, además de elementos escénicos especiales, como “La Casita”, una estructura complementaria integrada al diseño del show.