El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que el Aeropuerto Jorge Chávez ha reanudado sus operaciones y volvió a recibir vuelos nacionales e internacionales este lunes 3 de junio, tras la cancelación y desvío de los mismos el domingo 2 de junio. Este incidente se debió a un fallo en el sistema eléctrico causado por un cortocircuito que afectó el sistema de luces del aeropuerto, administrado por Corpac, una entidad perteneciente al MTC. Debido a la acumulación de vuelos reprogramados, surgieron dudas entre los pasajeros sobre cómo mantenerse informados acerca de las nuevas fechas y novedades de sus vuelos.

El primer vuelo en aterrizar en el Aeropuerto Jorge Chávez tras la paralización de actividades fue un avión procedente de Madrid, España, de la empresa Air Europa, que llegó aproximadamente a las 5:00 horas del lunes 3 de junio. La reanudación de las operaciones marca un paso crucial hacia la normalización, aunque el impacto de la interrupción aún genera incertidumbre entre los pasajeros con vuelos programados para esta semana. La preocupación principal radica en los posibles retrasos y postergaciones de los vuelos debido a la congestión acumulada.

Latam Airlines Perú informó a El Comercio que, debido a que decenas de aeronaves tuvieron que ser desviadas a diversos destinos en otros países y regiones, algunos vuelos todavía pueden presentar afectaciones en sus itinerarios.

A pesar de que las operaciones han sido restablecidas, muchos pasajeros expresan su inquietud y buscan información sobre el estado de sus vuelos. Los usuarios opinan que el MTC y Corpac deben proporcionar actualizaciones claras y frecuentes para mitigar la incertidumbre y mantenerlos informados. Consideran fundamental que se implementen canales efectivos de comunicación para asegurar que todos los afectados reciban la información necesaria de manera oportuna y precisa, ayudando así a reducir la preocupación y facilitar la gestión de sus itinerarios de viaje.

Ante esta situación, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao ha iniciado una investigación preliminar contra Corpac S.A. por el presunto delito de omisión de funciones, que habría ocasionado las fallas en el sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez. En un plazo de 60 días, el despacho fiscal llevará a cabo diligencias para indagar los indicios advertidos por la Fiscalía de Prevención del Delito del Callao.

Las aerolíneas: ¿qué hacer si tienes un viaje programado?

Latam Airlines Perú informó a El Comercio que sus operaciones se retomaron con rapidez. Sin embargo, debido a que decenas de aeronaves tuvieron que ser desviadas a diversos destinos en otros países y regiones, algunos vuelos todavía pueden presentar afectaciones en sus itinerarios. “Lamentamos todo el impacto que este evento, ajeno a nuestra responsabilidad y voluntad, ha tenido en los viajes de nuestros pasajeros y agradecemos su comprensión”, indicó la aerolínea.

La aerolínea Sky indicó a este diario que sus operaciones del 2 y 3 de junio se han visto afectadas.

Recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, en la sección “Estado de Vuelo” de latam.com, e ingresar a “Mis Viajes”, donde podrán gestionar sus vuelos y acceder a flexibilidades de manera más rápida. Por ejemplo, si sus vuelos desde/hacia Lima han sido cancelados y/o reprogramados, pueden realizar el cambio de fecha o solicitar una devolución sin ningún cargo asociado hasta dentro de un año. Si sus vuelos desde/hacia Lima los días 3 y 4 de junio no han sido cancelados y/o reprogramados, pueden realizar cambios sin costo asociado dentro de los siguientes 15 días o solicitar una devolución.

Por su parte, la aerolínea Sky indicó a este diario que sus operaciones del 2 y 3 de junio se han visto afectadas. Para asistir a los pasajeros con vuelos cancelados por esta situación, están ofreciendo distintas opciones de flexibilidad. “Se ofrece un cambio de fecha sin penalidad ni cobro de diferencia tarifaria para volar en los 12 meses posteriores a la fecha del vuelo, o una devolución del 100% por el medio de pago a elección del pasajero”, explicó.

“Dado el alto impacto generado por este evento, se estima que la reactivación de las operaciones sea progresiva, pudiendo registrarse afectaciones adicionales en los siguientes días. Por ello, recomendamos a nuestros clientes continuar revisando el estado de su vuelo en nuestra página”, agregó.

Star Perú aseguró que en su caso solo estaban programados tres vuelos.

El personal resaltó que están experimentando una gran demanda de llamadas en su Contact Center. “Agradecemos la comprensión de nuestros clientes y les solicitamos autogestionar el cambio de sus vuelos a través de la sección ‘Administra tu vuelo’ de nuestra página web o contactarse mediante nuestro chat web. Los pasajeros que compraron sus pasajes a través de una agencia de viajes deben contactarse con sus respectivas agencias. Lamentamos las molestias ocasionadas por este incidente externo”, precisaron.

Del mismo modo, Star Perú brindó declaraciones a este medio, asegurando que en su caso solo estaban reprogramados tres vuelos. “Evidentemente, dadas las circunstancias, estos vuelos no salieron, pero se reprogramaron con facilidad sin perjudicar a los demás vuelos. Por ello, no hubo inconvenientes. En el caso de las otras aerolíneas, como tenían vuelos fuera de su base, tuvieron que despegar desde otros aeropuertos, pero eso no nos ha pasado a nosotros”, afirmó la aerolínea.

Actualmente se ha llegado a más de 215 vuelos cancelados.

En el caso de JET SMART, el equipo informó que sus operaciones, tanto domésticas como internacionales, se han restablecido al 100%, cumpliendo con su programación de vuelos. “En caso de haber sufrido alguna afectación en los vuelos desde/hacia Lima debido a la inoperatividad de las luces de la pista de aterrizaje el pasado domingo, los pasajeros podrán optar por cambiar la fecha de su vuelo sin costo, manteniendo la misma ruta. La nueva fecha de vuelo deberá ser dentro de los próximos 15 días. Alternativamente, pueden solicitar la devolución total en una Gift Card JetSMART o al medio de pago original”, comentó.