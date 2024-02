La situación se tornó caótica debido a la cancelación de varios vuelos de las aerolíneas Sky, Jet Smart, Star Perú y Latam, afectando a los pasajeros con destinos nacionales como Cusco, Ayacucho, Arequipa, Piura y Huánuco. Los afectados expresaron su frustración tras esperar durante horas una reprogramación. En total, fueron cancelados 21 vuelos nacionales, según el portal de Lima Airport Partners (LAP). Todo ocurre días después del problema que se generó tras el pedido de Corpac, de incrementar los tiempos de separación de los vuelos con el fin de garantizar un periodo de descanso a los trabajadores de la torre de control.

Turistas nacionales y extranjeros han denunciado que no han podido viajar a sus destinos debido a las continuas cancelaciones y reprogramaciones (foto: Jorge Cerdán). / Jorge Cerdán

El Comercio pudo comprobar, según el portal de LAP, que se registraron 9 cancelaciones de salidas desde el Aeropuerto Jorge Chávez y 12 cancelaciones de llegada a Lima. El detalle de los destinos y aerolíneas se puede ver en los siguientes cuadros.

Aerolínea Salida cancelada Sky Arequipa Sky Piura Sky Arequipa Sky Tarapoto Sky Trujillo Sky Cuzco Sky Cuzco Star Huánuco Star Huánuco

Aerolínea Llegada cancelada Sky Arequipa Sky Piura Sky Arequipa Sky Tarapoto Sky Trujillo Sky Cuzco Sky Cuzco Star Huánuco Star Huánuco Jet Smart Arequipa Latam Arequipa Latam Cuzco

Aerolínea Número de vuelos cancelados (entre salidas y llegadas) Sky 14 Star 4 Jet Smart 1 Latam 2

Turistas nacionales y extranjeros han denunciado que no han podido viajar a sus destinos debido a las continuas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos por parte de las aerolíneas en los últimos días. Los pasajeros, visiblemente molestos, han informado que las empresas aéreas argumentan que las cancelaciones se deben supuestamente al mal tiempo en las regiones de destino y a problemas en los aviones .

La pasajera Adilia Pacheco afirmó que tenía planeado viajar de Lima a Piura el 6 de febrero a las 9:20 de la mañana con la aerolínea Sky; sin embargo, sin que ella lo solicitara, le reprogramaron el vuelo para el día siguiente . “Yo no solicité ese cambio, no recibí ningún correo ni aviso, simplemente me informaron en ese momento que no había vuelos disponibles para Piura. Decían que parecía ser por mantenimiento, pero no nos dieron más explicaciones. Soy de Piura, vine a Lima para hacer unos trámites y necesitaba regresar porque tengo una bebé que me está esperando. Esto me causa malestar e incomodidad”, expresó.

Además, algunos pasajeros indicaron que los vuelos cancelados son, en su mayoría, hacia Cusco. Muchos de ellos se han visto afectados porque ya tenían programados tours hacia Machu Picchu en fechas establecidas. Los usuarios contaron que Sky solo les ha brindado alimentación, pero según su versión, no se ha hecho cargo del hospedaje y transporte de los afectados.

Qué dicen las aerolíneas

A través de un comunicado, Sky indicó que la cancelación de algunos de sus vuelos se debió a “motivos operacionales imprevistos relacionados al mantenimiento no programado de una de nuestras aeronaves , desde el 6 de febrero algunos de nuestros vuelos vienen siendo afectados”.

Los pasajeros expresaron su incomodidad por la situación (foto: Jorge Cerdán). / Jorge Cerdán

“Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar. Hemos cumplido con comunicarles a nuestros pasajeros sobre los cambios en sus itinerarios y con ofrecerles la reprogramación de sus vuelos, así como otras medidas de flexibilidad, tales como la devolución de su dinero”, comunicó.

La compañía añadió que “venimos trabajando para superar esta situación. Reiteramos nuestras disculpas por los inconvenientes generados”.

Por su parte, Latam informó a El Comercio que el motivo de la cancelación del vuelo Lima-Arequipa fue el mal clima, mientras que la cancelación del vuelo Cusco-Lima fue debido a una revisión técnica fortuita . “En ambos casos, los pasajeros de dichos vuelos han sido protegidos en vuelos inmediatos siguientes disponibles. Seguimos monitoreando cualquier tipo de cambio en las llegadas y salidas de los vuelos. Estamos prestos a atender los servicios básicos de nuestros pasajeros afectados”, afirmaron.

Corpac aclaró que la cancelación y retraso de vuelos no tienen relación alguna con la empresa (foto: Jorge Cerdán). / Jorge Cerdán

Asimismo, Jet Smart explicó a este diario que la cancelación del vuelo se debió a condiciones climáticas adversas . “Febrero es un mes complicado para acercarse a Arequipa debido al cierre de nubes. A pesar de que el vuelo despegó, no fue posible aterrizar. Después de varios intentos, nos vimos obligados a regresar”, comentaron.

Por otro lado, Corpac aclaró que la cancelación y retraso de vuelos no tienen relación alguna con la empresa, en alusión a la polémica de la semana pasada sobre los controladores aéreos.

Indecopi

En una entrevista con El Comercio, el jefe de la Oficina Local del Indecopi en el Aeropuerto, Luis Naranjo, explicó que se está llevando a cabo un monitoreo frecuente a las aerolíneas, lo que difiere de una investigación. “Una investigación se realiza cuando podría haber un procedimiento sancionador, pero en este caso, hemos llevado a cabo monitoreos. Nuestro personal, que tiene oficinas en el aeropuerto, se acercó a las aerolíneas para verificar qué estaba sucediendo con respecto a las cancelaciones de vuelos”, mencionó.

El Indecopi ha realizado un monitoreo a las aerolíneas (foto: Jorge Cerdán). / Jorge Cerdán

Precisó que, en cuanto a Sky, se acercaron a conversar con el supervisor de la compañía, quien explicó que la razón de las cancelaciones se debió a temas operacionales, lo cual está bajo el control de la aerolínea. “Eran cuestiones del mantenimiento de los aviones. No tiene relación con el tema de los controladores aéreos de la semana pasada . Nos informaron que están tomando diversas acciones, como reprogramaciones sin costo, estadías, ubicación de hoteles para los pasajeros, traslados desde el aeropuerto a hoteles, vales de alimentación, entre otras medidas”, explicó.

Respecto al tema climatológico de las otras aerolíneas, Naranjo indicó que también se llevó a cabo un monitoreo a Latam, donde la compañía aseguró que, si los pasajeros tienen un DNI que acredite que viven en provincia, les darán derechos a su favor como pases de comida y estadía. “ El tema climatológico no está bajo su control, pero de todas maneras tienen la obligación de informar oportunamente sobre los problemas que puedan ocurrir (...). En el caso de Sky, si no hubiera desplegado acciones, se habría iniciado una investigación, pero no es el caso porque están tratando de resarcir”, comentó.

¿Qué hacer si un vuelo se cancela? Si tu vuelo se cancela y la reprogramación no se alinea a tus necesidades o expectativas, puedes optar por la devolución del costo de tu ticket aéreo sin ninguna multa de por medio. Si tu viaje no es urgente, puedes cambiar la fecha de vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, siempre que se trate del mismo origen y destino. Recuerda que, en caso de cancelaciones con responsabilidad de la aerolínea, podrás recibir servicios básicos: alimentación, hospedaje (si es necesario que pases la noche) y trasporte desde y hacia el aeropuerto.

Retrasos por gremio de controladores aéreos

La semana pasada, entre el jueves 1 y el viernes 2 de febrero, se reportó la suspensión y cancelación de varios vuelos debido a una solicitud de los controladores aéreos de Corpac para aumentar los tiempos de separación de los vuelos a 5 minutos, con el fin de garantizar un período de descanso a los trabajadores de la torre de control , lo que generó una denominada “huelga blanca”.

Esta decisión afectó la regularidad de las operaciones aéreas a nivel nacional, provocando demoras en el flujo de ingresos y salidas de vuelos del terminal aéreo. Mientras tanto, cientos de pasajeros expresaron su molestia por quedarse varados e incluso denunciaron maltratos por parte del personal del aeropuerto.

La aerolínea Sky pidió disculpas por lo sucedido (foto: Jorge Cerdán).

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre la “huelga blanca” acatada por los controladores aéreos. “Estamos cansados de que estas huelgas perjudiquen a los usuarios en el aeropuerto”, comentó.

En medio de la crisis, Roberto Emilio de la Torre, presidente de Córpac, presentó su carta de renuncia ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).