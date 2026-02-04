El tipo de cambio para este miércoles 4 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).

¿A cuánto cerró el dólar este martes 3 de febrero?

El precio del dólar en el país cerró en S/3,3620, (con una apertura de 3,3610), según lo dio a conocer el BCRP.

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.

Por su parte, desde el portal Kambista resaltaron que el 30 de enero, fecha en la que Donald Trump nominó a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal, el tipo de cambio alcanzó niveles cercanos a S/ 3,37, uno de los puntos más altos de la semana.

“No es casualidad. Cuando el dólar se fortalece por razones estructurales ligadas a la Fed, las monedas emergentes como el sol peruano tienden a ceder terreno. No se trata de un evento local, sino de un ajuste global que impacta directamente el tipo de cambio en el Perú”, resaltan desde Kambistas.