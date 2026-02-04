Si sus ingresos anuales superan las 7 UIT (S/38.500), ahora podrá pagar menos Impuesto a la Renta por sus gastos personales.

“El monto que se deducirá de sus ingresos, con el cual tendrá un menor impuesto a pagar o un saldo a favor, se obtiene de la suma de determinados porcentajes aplicados según el tipo de gasto. Dicha suma no podrá exceder 3 UIT (S/16.500 para el 2026), razón por la cual al monto por deducir se le conoce como Deducción adicional de 3 UIT", detalla Sunat en su página oficial.

¿Qué es un gasto deducible? Es todo gasto que reduce la base imponible del impuesto a la renta, siempre que esté sustentado y cumpla con los criterios de Sunat. Estos gastos se pueden utilizar para reducir el impuesto a la renta que le corresponde pagar en la Declaración Jurada.

¿Cuáles son los gastos personales que permiten la devolución de impuestos?

Restaurantes, bares y hoteles: 15% de los consumos

Servicios de médicos y odontólogos: 30% de los pagos

Servicios de profesionales y oficios: 30% de los pagos

Alquiler de inmuebles: 30% de los pagos

Aportaciones a EsSalud por trabajadoras/es del hogar: 100% de los aportes.

Todas estas medidas buscan, principalmente, fomentar la formalización, sostiene Jorge Carrillo, Profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

A través de la plataforma de Sunat se puede consultar los gastos registrados en su sistema. Para acceder a esta plataforma de gastos deducibles debe ingresar al portal de Sunat www.sunat.gob.pe o a través de la App Personas, registrándose con su RUC y Clave SOL.

En esta nota te contamos todo sobre la devolución de impuestos. | Foto: Andina

¿Cuánto se devolverá de impuestos a los trabajadores?

De acuerdo a Carillo, existe mucha confusión sobre este tema, ya que se cree que los gastos personales que se sustenten serán devueltos por Sunat, lo cual no es correcto. “No se trata de un reembolso de gastos, sino una devolución de impuestos sobre la base de los gastos sustentados”, explica el experto.

El monto a devolver, asegura, dependerá del nivel de ingresos del trabajador y del monto de gastos personales que sustente.

Por ejemplo:

• Si un trabajador gana S/4.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/1.320.

• Si un trabajador gana S/8.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/2.310.

• Si un trabajador gana S/12.000 mensuales en planilla y sustenta gastos por S/16.500 en 2026 (tope de 3 UIT), el monto a devolver será de S/2.805.

La app Personas permite emitir recibos por honorarios desde el celular de forma rápida y segura. Foto: Sunat.

¿Cuánto es lo máximo que se devolverá en el 2026?

Para este 2026, el monto máximo de devolución del impuesto a la renta del trabajo (4ta y 5ta categoría) será de S/4.950, gracias al incremento de la UIT. No obstante, esta suma la alcanzaría solo a aquella persona que sustente gastos personales por el tope de 3 UIT (S/16.500) y tenga un ingreso mensual promedio en planilla mínimo de S/21.610, remarca Carrillo.

¿Cómo acceder?

Para acceder a la deducción de hasta de 3 UIT o S/ 16.500 en sus impuestos deberá:

Usar depósito en cuenta, transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito, entre otros, si realiza consumos a partir de S/ 2.000 o US$ 500 . Este requisito no aplica para el pago por aportaciones a EsSalud.

o . Este requisito no aplica para el pago por aportaciones a EsSalud. El RUC del emisor debe encontrarse en estado activo y habido al 31 de diciembre de cada año.

El emisor no debe estar con baja de inscripción en el RUC a la fecha de emisión del comprobante.

La devolución de oficio la deposita mediante abono en cuenta al contribuyente. El contribuyente debe tener registrado su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en el sistema de la Sunat.

Para registrar tu CCI debes ingresar a:

Mis Trámites y Consultas con tu usuario y clave SOL

Haz clic en CCI Único

Sigue la ruta CCI Único - DRAWBACK / SPOT / DEVOLUCIONES

Ahí ingresa a Inscripción CCI Único/ Registro CCI Único.

Por este procedimiento no se necesita presentar solicitud de devolución alguna, ya que la Sunat lo hace de oficio, ello no excluye de la obligación de presentar tu Declaración Jurada Anual del impuesto a la renta, en el caso se encuentres dentro de los supuestos de obligación.

Las personas que accederán a este tipo de devolución son aquellas que perciban Rentas de Trabajo (Cuarta y/o Quinta categoría) siempre que no tengan Rentas de Fuente Extranjera que deban ser sumadas a estas y la Sunat cuente con la información necesaria en sus sistemas para ello.