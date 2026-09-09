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Antes de cobrar, enseñar: una ruta tributaria para formalizar y crecer

“Para ampliar realmente la base, primero debemos enseñar a cumplir a quienes todavía están fuera”.

    Rafael Martinelli
    Por

    Counsel en Garrigues

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    Resumen

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    "Un régimen de incorporación no debe ser un refugio para pagar menos, sino el primer espacio para aprender a operar dentro de la formalidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Un régimen de incorporación no debe ser un refugio para pagar menos, sino el primer espacio para aprender a operar dentro de la formalidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La discusión sobre los regímenes tributarios en el Perú suele empezar por la arquitectura del sistema, como si el problema fuera escoger correctamente entre tasas, límites y requisitos. Pero para quien nunca ha sido contribuyente, la pregunta decisiva es anterior: ¿cómo se aprende a ser formal?

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