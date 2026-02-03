El sector construcción cerró el año 2025 con un crecimiento de 6,5%, el mejor resultado registrado desde 2021 y por encima de las proyecciones iniciales de entidades oficiales y privadas. Así lo señala el Informe Económico de la Construcción N.° 97, elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

“El desempeño de 2025 confirma la capacidad de resiliencia del sector, que logró crecer en un contexto adverso, principalmente gracias al empuje de la inversión privada y no por la obra pública”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Si bien los empresarios mantuvieron desde inicios de año una visión más optimista que la de los analistas oficiales, el resultado final validó dichas expectativas. No obstante, Capeco advirtió que el desempeño del sector en 2026 dependerá de la gestión de la obra pública, de las políticas de vivienda social y, sobre todo, del comportamiento de la inversión privada, influenciada por el proceso electoral.

En noviembre, la construcción fue el sector de mayor crecimiento de la economía, con una expansión de 9,8%, superando a otras actividades en retroceso. Aunque el resultado fue menor a la proyección inicial de 12,5% por el menor desempeño de la obra pública, contrastó con el crecimiento del PBI nacional, que apenas alcanzó 1,5%, uno de los más bajos de los últimos cinco años.

El sector acumuló siete meses consecutivos de crecimiento. Para diciembre, se estimó una expansión de 10,6%, impulsada por el aumento sostenido del consumo de cemento, pese a la fuerte caída de la obra pública.

En materia de ejecución presupuestal, si bien se alcanzó un récord histórico de 82,5% en la ejecución de la obra pública, Capeco advirtió que persistieron importantes ineficiencias. Alrededor de S/12.400 millones dejaron de ejecutarse y el nivel nacional fue el único que registró una reducción absoluta respecto a 2024, pese a contar con un mayor presupuesto.

Entre los aspectos positivos destacó el desempeño de obras por impuestos, con adjudicaciones que superaron los S/5.000 millones de soles, así como el repunte de la inversión minera, que creció cerca de 23% entre enero y noviembre. En Lima Metropolitana, el empleo total creció 5,9%, uno de los mejores resultados de los últimos cuatro años. No obstante, el empleo en construcción mostró estancamiento e incluso una ligera caída en el último trimestre, tanto en el segmento formal como informal, lo que constituye una señal de alerta sobre la sostenibilidad del crecimiento sectorial.

En Lima Metropolitana, el empleo total creció 5,9%, uno de los mejores resultados de los últimos cuatro años. No obstante, el empleo en construcción mostró estancamiento e incluso una ligera caída en el último trimestre, tanto en el segmento formal como informal, lo que constituye una señal de alerta sobre la sostenibilidad del crecimiento sectorial.

Por el lado de los costos, el índice de precios de materiales de construcción acumuló siete meses consecutivos de caída, ubicándose en niveles similares a los de 2023. Aun así, los precios permanecen más de 22% por encima de los niveles de marzo de 2020. La reducción fue más marcada en el acero, influida por factores internacionales, mientras que el precio del cemento se mantuvo estable durante 2025.

Problemas estructurales en la contratación pública

El informe también remarcó que persisten distorsiones graves en la normativa de contratación pública que afectan la competitividad de las empresas nacionales. Señalaron reiteradamente que ciertas reglas han favorecido a empresas extranjeras, en particular a conglomerados estatales, generando condiciones de competencia desiguales.

Si bien se corrigió la exigencia de cartas de respaldo financiero que discriminaba a las empresas peruanas, dicha modificación llegó luego de que importantes obras fueran adjudicadas sin competencia equitativa. Persisten además asimetrías en la aplicación de reglas sobre grupos económicos, en el cómputo de experiencia y capital, y en el uso indebido de consorcios que distorsionan los procesos de selección.

“Las correcciones necesarias son técnicamente simples y viables. No se trata de esperar nuevos escándalos, sino de corregir a tiempo distorsiones que ya han sido identificadas y denunciadas”, enfatizó Valdivia.

Por otro lado, se refirieron al programa MiVivienda. Según Capeco, el programa enfrenta una paradoja: menos colocaciones en un mercado dinámico. Esta situación responde a la irregularidad en la asignación de recursos, a trabas municipales, y a la falta de una definición clara y estable de lo que constituye vivienda social.

Plantearon medidas urgentes: asegurar recursos suficientes en el primer semestre del año, una intervención normativa decidida del Ministerio de Vivienda frente a las municipalidades, y una comprensión realista de la estructura laboral del país, donde cerca del 80 % de la población es informal.

“El mecanismo de Crédito de Riesgo Compartido es clave. El segmento de vivienda social no puede ser abandonado ni restringido de manera poco clara, porque atiende a familias que de otro modo quedarían fuera del sistema financiero”, sostuvo Valdivia.

Finalmente, el informe planteó una reflexión estratégica ante la proximidad del año 2035, cuando Lima cumplirá 500 años de fundada. Capeco advirtió la ausencia de una visión urbana de largo plazo y recuerda que, según rankings internacionales, Lima se ubica en una posición intermedia en América Latina, con una de sus mayores debilidades en movilidad y transporte, donde ocupa el puesto 176 de 183 ciudades evaluadas.