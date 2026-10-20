Roberto Ipince Haaker asume, desde el 15 de octubre de 2026, la Gerencia General de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), gremio que representa al sector construcción en el Perú.

“Le damos la bienvenida a Roberto Ipince Haaker, quien asume la gerencia general con el reto de seguir fortaleciendo a nuestro gremio y al sector construcción”, indicó el gremio.

Haaker reemplazará en el cargo a Jorge Arévalo Sánchez, quien continuará aportando al gremio como asesor del Consejo Directivo en política de vivienda y relacionamiento institucional, tras su labor directiva en la institución.

Capeco expresó su agradecimiento a Arévalo por su dedicada labor y reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del sector construcción.

“Hoy agradecemos a Jorge Arévalo por su liderazgo a lo largo de toda su gestión al frente de la gerencia general, en la que, con esfuerzo y compromiso, supo sacar adelante a Capecofrente a diversas dificultades del camino. A partir de hoy, Jorge continuará acompañando a la institución como asesor del Consejo Directivo en política de vivienda y relacionamiento institucional”, destacó Capeco.