Roberto Ipince Haaker tendrá el reto de seguir fortaleciendo al gremio y al sector construcción. Foto: EC.
Roberto Ipince Haaker tendrá el reto de seguir fortaleciendo al gremio y al sector construcción. Foto: EC.
Por Redacción EC

Roberto Ipince Haaker asume, desde el 15 de octubre de 2026, la Gerencia General de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), gremio que representa al sector construcción en el Perú.

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