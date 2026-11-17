La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del programa Techo Propio requiere al menos S/330 millones en bonos para concretar la entrega de 6,500 viviendas.

Desde octubre, el agotamiento de los recursos financieros del esquema mantuvo paralizada la adjudicación de los inmuebles ya construidos, los cuales representaron una inversión global aproximada de S/600 millones.

Ambos gremios empresariales dijeron que valoran el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de destinar una partida adicional de S/150 millones al Fondo Mivivienda. Sin embargo, la información consolidada por el sector privado determinó que dicha asignación cubre únicamente el 45% de la necesidad identificada, lo que deja una brecha de S/180 millones sin financiar.

Ante esta situación, los representantes gremiales solicitaron formalmente al MEF y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) precisar el monto exacto que se asignará a esta modalidad. Asimismo, demandan completar la totalidad de los fondos requeridos y comunicar con claridad las fechas de transferencia institucional y de reanudación de los desembolsos a los beneficiarios.

Las organizaciones enfatizaron que la demora en la transferencia de los recursos prolonga la espera de las familias que aguardaban la entrega formal de sus viviendas. Además, la falta de liquidez afecta la cadena de pagos a los proveedores y contratistas, al tiempo que pune en peligro la continuidad de las inversiones y los puestos de trabajo vinculados al desarrollo de la vivienda social.

El pronunciamiento sectorial se difundió el 17 de noviembre tras la evaluación técnica elaborada por las comisiones internas de los gremios constructores e inmobiliarios. Las instituciones señalaron que la pronta implementación de las medidas financieras resultó indispensable para atender a los beneficiarios y evitar mayores perjuicios en el sector.