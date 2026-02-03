Los despachos peruanos al mundo ascendieron a US$90 mil 082 millones en el 2025, experimentando un importante aumento de 21% en comparación con el 2024, año en el que registró un alza de 15%, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex.

Con este resultado, Perú fue el cuarto país exportador de América Latina, solo por debajo de México, Brasil y Chile. En el 2016 superó a Colombia y en el 2025 hizo lo propio con Argentina, que cerró con alrededor de US$87 mil millones.

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, explicó que este resultado representa un nuevo récord histórico, aunque precisó que los mejores precios internacionales en algunos productos impulsaron parte del crecimiento.

Remarcó que no basta únicamente con vender más bienes que los que ya se ofrecen al mundo, sino incrementar el volumen exportado de aquellas partidas cuyo monto aún es incipiente. Por ello, destacó la relevancia de la nueva Política Multisectorial de Comercio Exterior al 2040.

“Este plan fija como meta exportar por más de US$121 mil millones, pero para alcanzarla debemos convertir nuestra diversidad exportadora en una verdadera palanca de desarrollo. Además, se deben mantener las políticas sectoriales que ya dieron buen resultado, e impulsar otras que pongan en marcha los nuevos motores de la economía nacional”, puntualizó.

Los envíos tradicionales en el 2025 sumaron US$66 mil 608 millones, representando el 73,9% del total. La minería fue la actividad líder con US$58 mil 683 millones gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto, impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales. Le siguieron los hidrocarburos, pesca y el agro primario.

La oferta con valor agregado sumó US$23 mil 474 millones, concentrando el 26,1% restante. Los subsectores líderes fueron la agroindustria (US$12 mil 641 millones), químico (US$2 mil 407 millones), pesca-acuicultura (US$2 mil 279 millones), siderometalurgia (US$2 mil 088 millones).

Le siguieron confecciones (US$1,221 millones), minería no metálica (US$1,001 millones), metalmecánica (US$810 millones), textil (US$516 millones), joyería (US$105 millones) y maderas (US$70 millones).

Los productos más demandados fueron los arándanos, paltas, uvas frescas, pota congelada, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio naturales, espárragos, chapas y tiras de cobre, zinc sin alear, entre otros.