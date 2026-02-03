El 55,9% destina más del 30% de su presupuesto mensual a este rubro. Foto: GEC.
El 55,9% destina más del 30% de su presupuesto mensual a este rubro. Foto: GEC.
/ ozgurcankaya
Redacción EC
Redacción EC

En medio de un contexto de inflación y presión sobre el costo de vida, los trabajadores peruanos están redefiniendo sus prioridades: comer bien ya no es un lujo, sino una condición esencial para su bienestar y desempeño laboral, así lo reveló el último Barómetro de Alimentos de Edenred, que muestra que el 82,6% de los colaboradores afirma prestar cada vez más atención a mantener una , consolidando a la nutrición como uno de los principales ejes de su calidad de vida.

Esta mayor conciencia convive con una decisión firme de proteger el presupuesto destinado a la comida. El 80,38% de los trabajadores no está dispuesto a recortar su gasto en alimentación, incluso frente al aumento de precios, y el 55,9% destina más del 30% de su presupuesto mensual a este rubro, confirmando que hoy la alimentación es percibida como una inversión en salud, energía y productividad, más que como un gasto prescindible.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

La tendencia hacia una alimentación más saludable también se traslada a las expectativas frente a restaurantes y proveedores. El informe señaló que el 84,05% de los encuestados espera encontrar ofertas más saludables, impulsadas principalmente por razones de salud (98,37%), pero también por sabor y variedad.

Para los trabajadores, una propuesta realmente saludable implica productos frescos (92,35%), mayor presencia de verduras (81,98%) y opciones claramente identificadas como saludables en los menús (77,83%), lo que refleja una demanda cada vez más informada y exigente.

Estos cambios también se reflejan en el uso de los beneficios de alimentación. El 81,8% prefiere utilizar su tarjeta para comprar productos y cocinar en casa, mientras que más del 90% considera importante que su empresa promueva una nutrición equilibrada y sostenible”, comentó Patricia Buse, Gerente de Marketing y Producto de Edenred Perú.

En paralelo, la sostenibilidad se está convirtiendo en un factor relevante dentro de la experiencia de alimentación. El 82,34% de los trabajadores declara estar preocupado por el desperdicio de alimentos y el 83,64% quiere saber qué restaurantes implementan acciones para reducirlo, valorando especialmente prácticas simples y concretas, como la entrega de bolsas para llevar las sobras, una iniciativa respaldada por el 75% de los encuestados.

El reporte también reveló el alza de la canasta básica familiar que subió de S/1,784 a S/1,860 (lo que implica S/76 más al mes solo para cubrir el consumo mínimo, según el INEI), reflejando que los beneficios de alimentación cobran mayor relevancia.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC