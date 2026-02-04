La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu, por encontrarse incursa en la causal de inactividad.
La medida se da mediante la Resolución SBS N°00318-2026, publicada hoy en El Peruano, se excluyó a Integraperu del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.
Además, la SBS indicó que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu:
- Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
- Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.
- Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
- Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
- Constituir medida cautelar contra sus bienes
Asimismo, la SBS designó a Edwin Esquivias Astete y Alex Sarmiento Zamora como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu.
La norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu para que, en representación de laSBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.
