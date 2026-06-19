Por Carlos Batalla

Cada tercer domingo de junio, las familias peruanas se reúnen para celebrar el Día del Padre. A todos, esa cita nos parece ahora algo normal, una especie de costumbre antigua, casi inevitable; sin embargo, hubo un tiempo en que esa fecha no existía en nuestro país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.