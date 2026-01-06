- Bypass Las Torres: marcha blanca iniciará este viernes para aligerar tránsito a Chosica
Con el objetivo de promover el aprendizaje, la recreación y hábitos de vida saludable durante la temporada de verano, la Municipalidad Distrital de Lince anunció el inicio de las inscripciones para los Talleres de Verano 2026, un programa gratuito dirigido a niños y jóvenes del distrito.
La iniciativa pone a disposición de la comunidad más de una veintena de talleres deportivos, artísticos y culturales, orientados a fortalecer el desarrollo físico, creativo y social de los participantes en un entorno seguro y bajo la guía de instructores especializados.
En el ámbito deportivo, la oferta incluye disciplinas como fútbol 6 femenino y masculino, vóleibol, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.
En paralelo, los talleres artísticos y culturales comprenden actividades como full body, baile moderno Kids, ballet, danzas afroperuanas, zumba, marinera kids, canto, guitarra, cajón peruano, así como dibujo y pintura para niños.
Las inscripciones estarán abiertas el miércoles 7 de enero, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., y se realizarán de manera presencial en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque del mismo nombre en el distrito de Lince.
Cada niño podrá inscribirse en un máximo de dos talleres. Para los menores que no residan en el distrito se aplicará un pago, según lo establecido por la comuna.
Las clases se iniciarán el lunes 12 de enero, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de Lince con el desarrollo integral de la niñez y juventud a través del deporte, el arte y la cultura.
