Pedro Spadaro, exalcalde del Callao, se pronunció luego que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público allanaran sus vivienda en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción en la comuna del primer puerto.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el exburgomaestre Pedro Spadaro señaló que se ha vulnerado la intimidad de su entorno más cercano “sin motivo legal alguno” y en la etapa final de la investigación en su contra.

“La fiscalía hoy ha allanado mi entorno familiar, vulnerando la intimidad de mi esposa y mis dos menores hijas, sin motivo legal alguno y cuando este caso ya se encuentra en su etapa final. Hemos entregado toda la documentación requerida. Estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre. No tengo nada que ocultar”, señaló Spadaro en su comunicado.

“Pero también tengo que decirlo con claridad: esto no es justicia, es un show mediático. La fiscalía, en este caso, está siendo utilizada como brazo político por quienes no soportan ver que el Callao progresa”, agregó en su mensaje compartida en sus redes sociales.

Asimismo, Pedro Spadaro anunció acciones legales contra los responsables del allanamiento a su vivienda.

“Frente a este abuso, voy a iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables. A quienes no les conviene el cambio que hemos generado en nuestro primer puerto, les digo con total firmeza: no nos van a detener”, puntualizó el exalcalde del Callao.

PNP y Ministerio Público allanan viviendas de alcalde y exalcalde por presunto caso de corrupción. (Foto: Captura de YouTube / América Noticias)

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Cabe recordar que en la madrugada del jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público pusieron en marcha un operativo de allanamiento en viviendas vinculadas al alcalde provincial del Callao, César Pérez, y al exalcalde Pedro Spadaro, en San Isidro.

Esta acción es parte de la investigación por presuntos actos de corrupción en la comuna del primer puerto. Cabe señalar que la Unidad de Investigación de El Comercio reveló este caso.