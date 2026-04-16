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Pedro Spadaro se pronuncia tras allanamiento a su vivienda. (Foto: Facebook / Pedro Spadaro)
Pedro Spadaro se pronuncia tras allanamiento a su vivienda. (Foto: Facebook / Pedro Spadaro)
Por Redacción EC

Pedro Spadaro, exalcalde del Callao, se pronunció luego que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público allanaran sus vivienda en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción en la comuna del primer puerto.

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