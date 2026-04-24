Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Entregaron mil títulos de propiedad en Mi Perú.
Entregaron mil títulos de propiedad en Mi Perú.
Por

La Municipalidad del Callao entregó mil títulos de propiedad a decenas de familias de nueve asentamientos humanos del distrito de Mi Perú que, tras más de 20 años de espera, podrán formalizar sus viviendas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.