La Municipalidad del Callao entregó mil títulos de propiedad a decenas de familias de nueve asentamientos humanos del distrito de Mi Perú que, tras más de 20 años de espera, podrán formalizar sus viviendas.

Con este importante avance, Mi Perú se convierte en el primer distrito del Callao en alcanzar el 100 % de titulación, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para cientos de vecinos.

El alcalde del Callao, César Pérez, resaltó el trabajo articulado de las autoridades locales, sobre todo la del alcalde de Mi Perú por impulsar este proceso sin distinciones políticas, priorizando el bienestar de la población.

“Un título de propiedad es lo que nos hace sentir que esa casa, construida con esfuerzo y dedicación, será suya para siempre”, expresó con emoción”, expresó César Pérez.

“Aquellas personas que han querido doblegarnos y que el Callao no siga avanzando, a todos ellos les digo que seguimos más fuertes que nunca y seguimos trabajando por todo el Callao”, añadió.