Resumen

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Con esta iniciativa, la SBS reafirmó su compromiso de acompañar la transformación tecnológica del sistema financiero. Foto: GEC.
Con esta iniciativa, la SBS reafirmó su compromiso de acompañar la transformación tecnológica del sistema financiero. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto de Reglamento sobre el modelo conocido como Banking as a Service (BaaS), en el marco de la Hoja de Ruta de Finanzas Abiertas que impulsa la institución para promover un sistema financiero más innovador competitivo e inclusivo.

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