Resumen

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Según el estudio, la pobreza multidimensional afectó al 26,2% de los peruanos, lo cual representó más de 9.1 millones de compatriotas en esta situación. (Foto: Andina)
Según el estudio, la pobreza multidimensional afectó al 26,2% de los peruanos, lo cual representó más de 9.1 millones de compatriotas en esta situación. (Foto: Andina)
/ andina
Por Redacción EC

En el Perú, todavía es más difícil que una familia pueda acceder a servicios públicos como educación, salud, vivienda y servicios básicos, que a ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de consumo. Así lo revela la medición de la pobreza multidimensional elaborada por ComexPerú, que determina cuántos peruanos carecen de condiciones adecuadas de vida e igualdad de oportunidades.

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