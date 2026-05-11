En el Perú, todavía es más difícil que una familia pueda acceder a servicios públicos como educación, salud, vivienda y servicios básicos, que a ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de consumo. Así lo revela la medición de la pobreza multidimensional elaborada por ComexPerú, que determina cuántos peruanos carecen de condiciones adecuadas de vida e igualdad de oportunidades.

Según el estudio, la pobreza multidimensional afectó al 26,2% de los peruanos, lo cual representó más de 9.1 millones de compatriotas en esta situación, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Aunque disminuyó respecto al resultado de 2024 (29.8%), la cifra superó en más de 200,000 personas a la población en pobreza monetaria, que perjudicó al 25.7% de peruanos.

Desde hace seis años, ComexPerú realiza la estimación de pobreza multidimensional, complementando el análisis oficial con indicadores que reflejan de forma más precisa las carencias estructurales de la población. Esta analiza las limitaciones para acceder a servicios de salud, educación y vivienda adecuada. “La pobreza monetaria mide cuánto hay en el bolsillo, mientras que la multidimensional profundiza sobre la carencia de oportunidades para el desarrollo”, señaló Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú.

Limitaciones de acceso a servicios de salud

Esta dimensión cuantifica a la población que vive en hogares donde existen miembros que carecen de seguro de salud o que no acuden a establecimientos de salud cuando es necesario por lejanía o falta de recursos para hacerlo. La proporción de peruanos con limitaciones en esta materia disminuyó del 28,4% a 22,5% entre 2024 y 2025. Representa la que más progreso acumula en los últimos años, debido a la presencia del SIS.

Limitaciones de acceso a educación

Esta dimensión mide a la población que vive en hogares donde el jefe de hogar carece de secundaria completa o al menos un niño en edad escolar no está matriculado y/o sufre de atraso escolar. La proporción de peruanos con limitaciones en esta materia disminuyó del 52,3% a 51,1% entre 2024 y 2025. Reporta la tasa más alta de privaciones.

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Limitaciones de acceso a una vivienda adecuada

Esta dimensión considera a la población que habita en viviendas con piso de tierra u otro material precario, cocina con combustibles contaminantes o carece de servicios básicos (agua, luz y saneamiento). La proporción de peruanos afectados en esta materia disminuyó del 32,6% al 32,4% entre 2024 y 2025. Representa la dimensión que progresa más lento en los últimos años y la única que no recupera su situación prepandemia.

“El progreso en reducir la pobreza multidimensional se concentra en mayor acceso a servicios de salud. Sin embargo, preocupa el retroceso en cobertura de servicios básicos. Entre 2019 y 2025, la proporción de peruanos que accedió a agua a través de red pública en sus hogares disminuyó de 89.8% a 88.1% (820,000 personas menos). Y, la cobertura de desagüe retrocedió de 73,3% a 71,7% (1.1 millones de personas menos)”, indicó Najarro.

Resultados departamentales

Loreto representa la región más pobre multidimensionalmente (53,4% de la población afectada) que supera ampliamente a la tasa de pobreza monetaria (40,1%). En 21 de 24 departamentos la multidimensional es mayor. Las mayores brechas se observan en Ucayali (24,2 puntos porcentuales más), Madre de Dios (21,7 puntos) e Ica (14,9 puntos).