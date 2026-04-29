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Resumen

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El deterioro de la institucionalidad en el Perú está comenzando a incidir en variables económicas clave como la inversión y el acceso al financiamiento, coincidieron especialistas durante el foro “¿Y si el Perú se nos va de las manos?”, organizado por Capitalismo Consciente Perú en alianza con Esan.

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