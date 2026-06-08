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El verdadero desafío

“Hoy, cuando 14 millones de peruanos pasan hambre, no podemos seguir mirando de costado”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    Al momento de escribir este artículo, no teníamos aún los resultados de la segunda vuelta electoral. Y es probable que pasen 30 días, como ha señalado el JNE, antes de tener los resultados oficiales. Sin embargo, más allá de quien sea elegido presidente, estamos obligados a enfrentar una realidad: el Estado es inoperante e indiferente a las necesidades de millones de peruanos. Y es precisamente esta incapacidad lo que hace que candidatos como Ollanta Humala, Pedro Castillo o Roberto Sánchez hayan logrado pasar a la segunda vuelta montados sobre una plataforma llena de mentiras. Porque si algo tenemos los peruanos que celebrar y defender es el capítulo económico de la Constitución que ha permitido que, pese a todo, la economía siga creciendo y, con ello, reduciéndose la pobreza, como nunca antes se había logrado.

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