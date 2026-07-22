Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese sentido, este 23 de julio, feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), representará una excelente oportunidad para que muchas personas hagan una pausa en sus actividades laborales y académicas, disfrutando de un descanso nacional. Sin embargo, otro sector de la población deberá laborar durante esa jornada, por lo que podrá acceder a una serie de beneficios laborales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS BENEFCIOS LABORALES QUE CORRESPONDE POR TRABAJAR EL 23 DE JULIO?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), los trabajadores del sector público o privado que laboren este jueves 23 de julio podrán recibir un triple pago si el empleador no les otorga un descanso compensatorio, tal cual lo establece la ley. Asimismo, se precisó que no se considera trabajo en feriado cuando la jornada laboral se inicia en un día hábil y concluye durante el feriado A continuación, estos son los beneficios laborales:

La remuneración correspondiente al día feriado, la cual está incluida en la remuneración mensual.

La remuneración diaria correspondiente a la labor realizada.

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada.

@mtpeperu 🇵🇪¡Este 23 de julio es Feriado Nacional! 📆 🙋‍♀️Si trabajas en el sector público o privado, tienes derecho a un descanso remunerado. En caso te toque trabajar, te corresponde un triple pago.✅ ♬ sonido original - MTPE

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO ESPECIAL QUE TENDRÁ EL METROPOLITANO, LÍNEA 1 Y CORREDORES ESTE 23 DE JULIO?

Según la Ley n.º 31822, este jueves 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en la que se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante la lucha con Ecuador en el año 1941, así como se destaca la importancia de esta institución en la seguridad y defensa del país. Por lo tanto, en medio de la conmemoración cívica, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que el servicio de transporte público autorizado contará con un horario diferenciado por este descanso oficial. A continuación, te presentamos, compartido por el diario El Peruano, la programación de la ATU para los corredores, Metropolitano, Línea 1 y más: