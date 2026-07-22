Por Redacción EC

Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese sentido, este 23 de julio, feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), representará una excelente oportunidad para que muchas personas hagan una pausa en sus actividades laborales y académicas, disfrutando de un descanso nacional. Sin embargo, otro sector de la población deberá laborar durante esa jornada, por lo que podrá acceder a una serie de beneficios laborales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.