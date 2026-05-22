De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4150, cierre de S/3,4240, promedio S/3,4185, mínimo de S/3,4100 y máximo de S/3,4250.

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Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$405 millones en el mercado spot interbancario, 15% menos del flujo visto ayer (US$351 millones). Además, hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/300 millones los cuales no fueron renovados.

Por otro lado, las bolsas globales operan con resultados positivos. En Estados Unidos, registraron ganancias impulsadas por un mayor apetito por el riesgo, menores preocupaciones sobre el petróleo y el entusiasmo en torno a la computación cuántica después de que el gobierno estadounidense anunciara US$2.000 millones en subvenciones para el sector.

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Mientras las bolsas europeas y asiáticas también cotizaron al alza debido al optimismo en torno a las posibles conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El PMI manufacturero preliminar de mayo alcanzó 55,3 puntos, superando los 53,8 esperados y los 54,5 previos. El indicador evidencia una expansión más sólida del sector industrial, impulsada por una mejora en producción y nuevos pedidos.

A su vez, el PMI de servicios preliminar se situó en 50,9 puntos, por debajo de los 51,1 esperados y apenas inferior al 51,0 previo. El dato reflejó una expansión marginal del sector servicios, mostrando señales de moderación en la actividad económica.