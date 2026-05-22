Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$405 millones en el mercado spot interbancario, (Foto: GEC)
Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$405 millones en el mercado spot interbancario, (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4150, cierre de S/3,4240, promedio S/3,4185, mínimo de S/3,4100 y máximo de S/3,4250.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.