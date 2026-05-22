Resumen

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¿Cuánto les dura el salario? Al 72% de los talentos les dura menos de dos semanas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)
¿Cuánto les dura el salario? Al 72% de los talentos les dura menos de dos semanas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)
Por Redacción EC

Según el estudio ¿Qué pasa con el salario? de Bumeran, el 83% de las personas trabajadoras en Perú considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, el porcentaje más bajo en la región.

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