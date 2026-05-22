Según el estudio ¿Qué pasa con el salario? de Bumeran, el 83% de las personas trabajadoras en Perú considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, el porcentaje más bajo en la región.

A nivel regional Panamá lidera la tendencia con el 92%; le sigue Ecuador con el 90%; y Argentina y Chile con el 87%. Además, solo el 23% de los talentos considera que su poder adquisitivo mejoró en los últimos meses. Este indicador se encuentra 7 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, cuando el 16% de los talentos lo afirmaba.

“El estudio de Bumeran evidencia que una gran parte de los trabajadores peruanos aún enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas con su salario. Actualmente, el 83% considera que sus ingresos son insuficientes, una situación que refleja la presión económica de muchos hogares. Aunque el panorama sigue siendo desafiante, se observa una ligera mejora en la percepción económica: el 23% de los talentos afirma que su poder adquisitivo mejoró en los últimos meses, siete puntos porcentuales más que en 2025. A nivel regional, Perú registra el porcentaje más bajo de percepción de insuficiencia salarial frente a países como Panamá, Ecuador, Argentina y Chile, donde la sensación de que el sueldo no alcanza es aún mayor”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran en Jobint.

A 7 de cada 10 talentos el salario no les alcanza más de dos semanas

¿Cuánto les dura el salario? Al 72% de los talentos les dura menos de dos semanas: el 30% afirmó que apenas cobra destina el 100% de su sueldo al pago de cuentas; el 19% menciona que su sueldo le dura solamente dos semanas; el 15% menos de una semana; y el 8% una semana. El 14% de los talentos afirma que el salario les alcanza tres semanas; y tan solo el 14% menciona que les dura todo el mes.

Además, ¿cuáles son los principales gastos que afrontan las personas trabajadoras en Perú? El 38% de los talentos reconoció el alquiler cómo su principal gasto; el 26% dice que el alimento; el 15% el pago de deudas; el 8% la educación; el 6% en transporte; 3% en otros gatos; otro 3% en salud y un 1% en vestimenta.

En la región, la tendencia es similar: en Chile el 57% de las personas trabajadoras dice que su principal gasto es el alquiler; en Argentina el 44% dice lo mismo; en Ecuador el 36%; y en Panamá el 32%. El 72% de las personas trabajadoras ayuda económicamente a sus familiares o personas cercanas: el 37% dice que lo hace ocasionalmente; y el 35% de manera regular.

8 de cada 10 personas trabajadoras no puede ahorrar

En lo que respecta al ahorro, el 84% de los talentos dice que no puede ahorrar, frente al 16% que menciona que sí lo hace. Este indicador se mantiene en comparación con el estudio de 2025.

En el resto de la región la tendencia negativa la lideran: Chile y Argentina con el 90% de las personas trabajadoras que dice que no puede ahorrar; le sigue Ecuador con el 85% y Panamá con el 80%.

¿Por qué no ahorran los talentos? El 50% dice que su salario no es suficiente; el 19% porque tiene deudas; el 15% porque tiene muchos gastos; el 12% porque tiene que cubrir sus necesidades básicas; y el 2% por otros motivos.

Entre los talentos que sí acceden al ahorro, el 28% dijo que puede ahorrar menos del 5%; el 25% entre 5% y 10% de su sueldo; el 16% dice que entre el 10 y 15%; el 13% entre el 15% y 25%; el 11% menciona que entre 25% y 45%; el 5% entre 45% y 65%; y el 2% más del 65%.

¿Qué hacen con el dinero que no gastan? El 66% lo dejan en la cuenta de ahorro bancaria, el segundo porcentaje más alto de la región. El 7% dice que invierte el dinero en fondos de inversión, otro 7% que compra dólares o moneda extranjera; y otro 7% lo pone en plazo fijo; el 6% hace otras cosas; el 5% compra bienes; y el 2% compra acciones o bonos.

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8 de cada 10 peruanos posee deuda

El 83% de las personas trabajadoras en Perú dice que posee algún tipo de deuda, 3 puntos porcentuales más que en 2025 cuando el 80% lo mencionaba. En el resto de los países de la región la tendencia es mayor: en Ecuador el 93% de los talentos menciona tener deuda; en Panamá el 92%; en Chile el 91%; y en Argentina el 77%.

El 100% de los talentos dice que les gustaría recibir un aumento salarial

¿Les gustaría recibir un aumento? El 100% de los talentos contestó que sí. Si recibieran un aumento salarial, ¿a qué lo destinarían principalmente? El 41% de los talentos lo destinaría a pagar deudas; el 30% ahorraría; el 23% lo utilizaría en inversión; el 4% en consumo; y el 2% lo destinaría a otras cosas.