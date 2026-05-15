Resumen

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En el segmento jefe o supervisor, el puesto de Negocios Internacionales es el que presenta el salario solicitado más alto, con S/10.000. Foto: GEC.
En el segmento jefe o supervisor, el puesto de Negocios Internacionales es el que presenta el salario solicitado más alto, con S/10.000. Foto: GEC.
/ AmnajKhetsamtip
Por Redacción EC

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal de empleo en Latinoamérica, en abril el salario promedio registró un incremento interanual del 5,52%. Además, los puestos de Negocios Internacionales, Testing Quality Assurance & Quality Control y Finanzas Internacionales destacan como aquellos con las pretensiones salariales más altas.

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