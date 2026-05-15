Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal de empleo en Latinoamérica, en abril el salario promedio registró un incremento interanual del 5,52%. Además, los puestos de Negocios Internacionales, Testing Quality Assurance & Quality Control y Finanzas Internacionales destacan como aquellos con las pretensiones salariales más altas.

El salario promedio solicitado por los peruanos alcanza en abril los S/3.398 mensuales lo que representa un aumento de 0,05% respecto al mes pasado y en lo que va del 2026 desciende un 1,08%.

Respecto al salario solicitado según seniority, los puestos de jefe o supervisor requieren en promedio S/5.542, el segmento semi-senior y senior S/3.444 y los puestos junior S/2.306. En abril, los salarios requeridos en los segmentos junior y senior aumentan en 0,33% y 0,06% respectivamente, mientras que en el segmento jefe o supervisor desciende en un 0,24%.

¿Cuáles son los mejores salarios pretendidos por seniority?

En el segmento jefe o supervisor, el puesto de Negocios Internacionales es el que presenta el salario solicitado más alto, con S/10.000. En el segmento senior y semi-senior, Testing/ QA /QC es el puesto que muestra la mayor pretensión salarial, con S/5.500. En el segmento junior, el puesto de Finanzas Internacionales es el que registra la pretensión salarial más alta, con S/4.000.

“Si bien el incremento en las pretensiones salariales de abril fue moderado, observamos una tendencia al alza sostenida en términos interanuales. Los resultados reflejan un mercado donde los talentos ajustan sus expectativas de forma gradual, manteniendo una evolución sostenida”, afirmó Diego Tala, Director Comercial de Bumeran en Jobint.

La brecha salarial de género alcanza el 9,21%

El Index de Bumeran registró una brecha del salario requerido del 9,21% en abril, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/3.505 al mes, mientras que el de las mujeres es de S/3.209. En este contexto, el salario medio requerido por los hombres disminuyó un 0,89% y el salario medio requerido por las mujeres asciende un 0,23%, en el último mes.

Las mujeres representan solo el 28% de las postulaciones para cargos de jefe o supervisor. El 41,66% de las postulaciones de todos los senioritys provienen de mujeres, mientras que el 58,34% de hombres. En comparación con el mes anterior, se observó un incremento de 0,33% en las postulaciones femeninas.

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Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye. En los puestos junior, la distribución de postulaciones entre géneros es de un 45,75% de mujeres frente a un 54,25% de hombres. En niveles semi-senior y senior, esta brecha aumenta significativamente: solo el 33,99% de las postulaciones son de mujeres y el 66,01% de hombres. En los puestos de jefe o supervisor, la proporción de mujeres es aún menor, con un 27,66% de postulaciones, en contraste con el 72,34% de los hombres.

¿Cuáles son los perfiles con mayor volumen de postulaciones y avisos?

Durante abril, los puestos laborales que recibieron el mayor volumen de postulaciones por parte de los peruanos son Administración con un 7,21%, Comercial con un 5,99%, Minería, Petróleo, Gas con un 4,92% y Recursos Humanos con un 4,28%, encabezando así el ranking de preferencias laborales.

Respecto a los puestos laborales que registran la mayor cantidad de avisos de trabajo en el portal, se destacan las posiciones de Comercial con un 8,53% del total de ofertas, Ventas con un 7,85% y Administración con un 3,93%.