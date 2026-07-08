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La nueva era del talento

“Las empresas peruanas que liderarán el mercado serán aquellas que construyan comunidades donde el desarrollo personal y colectivo sea una prioridad estratégica”.

    Mariano Zegarra
    Por

    Senior Managing Partner de KPMG Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La gestión de los recursos humanos en las empresas peruanas ha vivido, históricamente, bajo el paradigma del “control”. Durante décadas, el éxito de un gerente se medía por su capacidad para vigilar procesos y mantener estructuras verticales que garantizaran el funcionamiento del negocio. Pero las cosas han cambiado radicalmente y el modelo descrito, más bien, ahora podría considerarse como una barrera para el crecimiento. Estamos siendo testigos de una migración fundamental: el talento ha dejado de ser un recurso que las empresas “poseen” para convertirse en un socio con el que se “alian”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.