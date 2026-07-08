La nueva era del talento

La gestión de los recursos humanos en las empresas peruanas ha vivido, históricamente, bajo el paradigma del “control”. Durante décadas, el éxito de un gerente se medía por su capacidad para vigilar procesos y mantener estructuras verticales que garantizaran el funcionamiento del negocio. Pero las cosas han cambiado radicalmente y el modelo descrito, más bien, ahora podría considerarse como una barrera para el crecimiento. Estamos siendo testigos de una migración fundamental: el talento ha dejado de ser un recurso que las empresas “poseen” para convertirse en un socio con el que se “alian”.

En efecto, el presencialismo rígido y “marcar tarjeta” son reliquias de una cultura de control que hoy ahuyenta a los mejores perfiles. El talento actual busca ser valorado por sus resultados, no por las horas que pasa en su escritorio. Hemos pasado de la verticalidad absoluta a una cultura de confianza mutua, donde se empodera al colaborador en la toma de decisiones para generar valor.

La adopción forzada de la virtualidad durante la pandemia demostró que los objetivos de negocio podían cumplirse –e incluso superarse– sin necesidad de una supervisión física constante. Para las nuevas olas de profesionales, el trabajo remoto, los esquemas híbridos y la flexibilidad de horarios no son percibidos como una concesión extraordinaria de la empresa; son considerados el estándar mínimo de operatividad de una organización ágil, moderna y eficiente.

Dentro de este nuevo contexto de relaciones laborales, la capacitación continua también ha dejado de ser un beneficio opcional para convertirse en una exigencia crítica. El talento moderno busca organizaciones que actúen como verdaderos centros de aprendizaje, donde el desarrollo de competencias sea una constante. Podrá parecer una paradoja, pero es clave capacitar a los colaboradores, al punto de que puedan irse a otra empresa si así lo desean porque se mantienen vigentes en el mercado, pero al mismo tiempo liderarlos tan bien que por voluntad propia decidan quedarse. Se crea así un círculo virtuoso de innovación que eleva la competitividad de toda la empresa.

¿Qué más deben tener las empresas para atraer y retener a los nuevos talentos? Un motor fundamental de fidelización es el propósito. El talento actual busca pertenecer a organizaciones que coincidan con sus valores personales. Cuando el colaborador encuentra sentido en su trabajo y la misión de la empresa, el compromiso deja de ser una obligación contractual para transformarse en una convicción compartida para aportar al negocio y a la sociedad.

¿Y el sueldo dónde queda? Uno de los cambios más disruptivos es la revalorización de la compensación. Hoy, el sueldo dejó de ser el pilar central de la relación laboral; es, simplemente, el punto de partida. La remuneración es una condición básica, claro que sí, pero ya no es el factor diferenciador que garantiza el compromiso. El profesional de alto valor busca hoy una propuesta integral donde el propósito, el crecimiento profesional y la flexibilidad pesen tanto o más que la cifra mensual en la cuenta bancaria.

Todo lo dicho anteriormente ha transformado dramáticamente el rol de los directivos de las empresas. El liderazgo ha dejado de ser un ejercicio de autoridad para convertirse en uno de servicio. Ya no se busca que “el jefe” tenga respuestas e indicaciones para todo, sino que articule las preguntas correctas para potenciar la inteligencia del equipo.

Las empresas peruanas que liderarán el mercado serán aquellas que construyan comunidades donde el desarrollo personal y colectivo sea una prioridad estratégica. La competitividad del país se juega en nuestras oficinas. Si no logramos transformar nuestras estructuras en ecosistemas de desarrollo, seguiremos exportando nuestro activo más importante: el talento. El verdadero desafío de la alta dirección hoy consiste en generar la inspiración necesaria para que los equipos elijan, cada día, quedarse a trabajar con nosotros, crecer y dar su mejor versión.