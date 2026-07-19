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Sin talento no hay competitividad

“La discusión ya no debería ser cuántas universidades tenemos, sino cuánto talento somos capaces de desarrollar”.

    Fernando Barrios
    Por

    Presidente de CADE Ejecutivos 2024

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El Perú no será un país desarrollado porque descubra más recursos naturales. Lo será cuando sea capaz de desarrollar mejor el talento de su gente. Mientras el debate público se concentra en seguridad, crecimiento económico o infraestructura, existe una reforma que determinará el éxito de todas las demás: convertir el desarrollo del capital humano en una verdadera política de competitividad nacional.

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