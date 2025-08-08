Estrés crónico: cómo identificarlo y qué hacer antes de que afecte tu salud

Escucha la noticia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como «el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción». En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia.
Se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos.
¿Cómo saber si una persona lo tiene?
A nivel mental, los síntomas del estrés son los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión; sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe; aumento del ritmo cardíaco; respiración acelerada (hiperventilación); sensación de debilidad o cansancio; problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual.
¿Cómo afecta al cuerpo y cómo se puede presenta?
Hay muchas formas en que el estrés afecta al cuerpo humano, incluso en determinadas zonas u órganos. Uno de ellos es la piel:
- Psoriasis por estrés, que hace que el cuerpo libere unas sustancias que la hacen más propensa a inflamarse. Al estar debilitado el sistema inmunológico, éste no puede responder de forma óptima a la inflamación.
- Dermatitis atópica, cuyos síntomas más comunes son enrojecimiento, sequedad, comezón y urticaria. También pueden aparecer brotes de caspa y eccema.
- Alopecia nerviosa (caída del cabello), que es asintomática y se presenta ante tensiones laborales o en jóvenes con exámenes universitarios. Algunas personas pueden experimentar una ligera sensación de ardor o picor en las zonas afectadas.
- Urticaria, que es una reacción cutánea extensa, con lesiones abultadas y rojas que provocan un intenso picor.
- También puede aparecer acné, dermatitis de contacto, colon irritable, entre otras enfermedades.
¿Qué pasa si no se trata a tiempo?
A veces no somos conscientes de que es el estrés el causante de varias enfermedades. Estos síntomas ya pueden estar afectando tu salud, aunque no lo sepas. Puedes culpar a la enfermedad de ese molesto dolor de cabeza, de tus problemas para dormir, de sentirte indispuesto o de tu falta de concentración en el trabajo.
De no tratarse a tiempo, veremos un deterioro de la función ejecutiva, la velocidad de procesamiento, la memoria y la atención.
¿Se puede considerar una enfermedad?
El estrés no se puede considerar como una enfermedad, sino como la respuesta, tanto física como mental, a las adaptaciones y ajustes del ser humano a los diversos acontecimientos vitales.
Se habla de reacciones estresantes ante diversas situaciones: problemas familiares, laborales, académicos, de pareja, existenciales.
RECOMENDACIONES
- Debemos tener en cuenta que no todo está bajo nuestro control.
- Controlar nuestros pensamientos irracionales (pensar que todo saldrá mal o que no lograremos solucionarlo).
- No creer que todos los problemas tienen una solución rápida.
- Buscar qué nos preocupa y elaborar un plan de acción para enfrentarlo.
- Desarrollar hábitos saludables como hacer ejercicios físicos, tener una buena nutrición (guiado por un nutricionista), y descansar adecuadamente.
- Conversar con un profesional de la salud mental para que nos oriente. Muchas veces, al estar involucrados, no vemos con objetividad nuestro problema.
