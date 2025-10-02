Interpol, reconocida banda estadounidense de indie rock, confirmó su regreso a Perú como parte de su gira internacional. Esta vez, la agrupación ofrecerá un único concierto el 24 de marzo de 2026 en Costa 21, escenario ubicado en la Costa Verde. Las entradas saldrán a la venta en Teleticket.

El show en Lima forma parte de una gira internacional de Interpol que incluirá otras ciudades de América Latina. La preventa de entradas será los días 7 y 8 de octubre para clientes Interbank con hasta 15% de descuento.

Si bien Interpol ya se ha presentado anteriormente en la región, será su primera vez tocando en Costa 21. El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores en Perú, quienes esperaban desde hace años una nueva visita del trío neoyorquino.

Conocidos por su puesta en escena sobria y minimalista, Interpol apuesta por una atmósfera envolvente con luces tenues y una ejecución musical precisa. Se espera que el concierto incluya canciones de todas sus etapas, combinando clásicos como “Evil”, “Obstacle 1” o “Slow Hands”, con temas más recientes.

Formada en Nueva York a fines de los años 90, Interpol es considerada una de las agrupaciones clave en la renovación del post-punk a comienzos de los 2000, junto a bandas como The Strokes y Franz Ferdinand. Su álbum debut, Turn On the Bright Lights (2002), es citado frecuentemente entre los discos más influyentes del siglo XXI dentro de la música alternativa.

De esta manera, Interpol confirma su regreso a Perú con un concierto único el próximo 24 de marzo de 2026 en Costa 21. La preventa exclusiva inicia el 7 y 8 de octubre para clientes Interbank con hasta 15% de descuento. Luego comenzará la venta general, sujeta a disponibilidad.