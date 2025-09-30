Carl Cox, ícono de la música electrónica, confirmó su regreso a Lima para presentar su espectáculo “Carl Cox – Sunset Open Air”, que se realizará el próximo domingo 16 de noviembre en el Paradiso - Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Con más de tres décadas de trayectoria, Carl Cox se ha convertido en una leyenda de la música electrónica, paseando su talento desde los clubes underground del Reino Unido hasta los escenarios más populares del mundo.

El formato Sunset Open Air propone un encuentro diferente con la música: al aire libre, durante el día y acompañado de la energía incomparable de un atardecer frente al mar limeño.

Carl Cox confirma su llegada a Lima con su formato Sunset Open Air. (Foto: Instagram)

En esta edición, la experiencia se eleva aún más al realizarse en el Paradiso – Club Cultural Deportivo Lima, que abrirá su carpa por primera vez en este formato, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para la música y el entretenimiento en la ciudad.

La producción de “Carl Cox – Sunset Open Air” está en manos de Vastion Group y Masterlive. Esta alianza estratégica no solo marca un hito en el desarrollo de eventos en Perú, sino que también refuerza el compromiso de ambas productoras.

Carl Cox confirma su llegada a Lima con su formato Sunset Open Air. (Foto: Instagram)

Las entradas para el show de Carl Cox ya están a la venta a través de Teleticket. Como beneficio exclusivo, los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento pagando con sus tarjetas de crédito CMR o débito. Los precios van desde los S/130.