La productora Kandavu informó este lunes que el concierto de Orishas en Lima, programado para el próximo 3 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, no se llevará a cabo.

La decisión se tomó luego de que Roldán González Rivero, uno de los vocalistas principales, sufriera una lesión en la pierna durante su presentación en el Festival Cordillera de Colombia, realizado a mediados de septiembre.

Según precisó Kandavu, Orishas será parte del cartel oficial del Festival Lima Music Fest, que se celebrará el 25 de abril de 2026. El line up completo se dará a conocer en los próximos meses.

Respecto a las entradas, quienes las adquirieron podrán solicitar la devolución a través de la página de Teleticket o, si lo prefieren, usarlas para el festival de abril.

“El proceso de devolución aplicará desde el 28 de enero del 2026, de conformidad con el numeral 74 de la Ley 32415″, se lee en el comunicado.

La productora agradeció la comprensión del público y aseguró que continuará trabajando para ofrecer espectáculos de primer nivel en el país.

El dúo cubano, conformado por Yotuel Romero y Roldán González, tenía previsto reencontrarse con el público peruano después de más de una década de ausencia. La gira internacional del grupo incluye más de 40 presentaciones en países de América y Europa, y Lima formaba parte de ese recorrido.

Un legado que marcó a toda una generación

Orishas nació en 1999 en París, de la mano de Yotuel Romero y Hiram Riverí Medina (Ruzzo), a quienes se sumaron Roldán González y Flaco-Pro. Con una propuesta que fusionaba rap y hip hop con los sonidos tradicionales de Cuba y letras de crítica social, la agrupación transformó la música urbana en Latinoamérica y más allá.

Su primer disco, A lo cubano, se convirtió en un éxito global, con más de 750 mil copias vendidas en Europa y consolidándolos como pioneros del hip hop latino.