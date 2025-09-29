El cantautor y guitarrista cusqueño Lalo Salazar celebra dos décadas de trayectoria con un recital que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera. Bajo el título “Nacimiento”, el concierto se realizará el miércoles 1 de octubre en el Auditorio de la Alianza Francesa de Lima, con ingreso libre hasta completar el aforo.

Ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2024 en la categoría Producción de música en vivo, Salazar ha construido un estilo que fusiona la trova y la música latinoamericana con ritmos peruanos —andinos, costeños y afroperuanos— y sonoridades internacionales como el jazz, blues, rock y bossa nova.

La velada tendrá además invitados especiales: la cantante andina Urpi Portuguez y el cantautor afroperuano Adrián Zevallos, en un encuentro que busca celebrar la diversidad cultural del país a través de la música.

En el escenario, el artista interpretará canciones de sus discos “Maketas" y “Nacimiento", junto con adelantos de su próxima producción. Para él, este recital es más que una presentación:“Cada canción es parte de mi camino y de mi búsqueda. Este concierto es una manera de compartir quién soy hoy, pero también de volver a nacer junto con el público”, comenta Lalo.

El concierto en Lima es la primera de dos fechas programadas dentro de este proyecto que celebra los 20 años de carrera del músico cusqueño.