El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El propio artista confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Su participación marca un hito en la historia del evento, pues será la primera vez que un artista latinoamericano lidere en solitario el show central.

Bad Bunny volverá así al escenario del Super Bowl, tras su aparición en 2020 en el Super Bowl LIV, cuando acompañó a Shakira y Jennifer López junto a J Balvin en la interpretación del tema I Like It.

El Super Bowl LX contará con el boricua como protagonista después de la presentación de Kendrick Lamar en la edición de 2025, realizada en Nueva Orleans durante el encuentro entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. En esta ocasión, el foco estará puesto en la fusión de ritmos que caracteriza al artista, desde el reguetón hasta la salsa y la plena.

Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico invitando a combatir el odio con amor. (Foto: EFE/Thais Llorca) / Thais Llorca

El anuncio llega tras la exitosa residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, titulada No Me Quiero Ir de Aquí, donde ofreció más de 30 conciertos. En estos espectáculos presentó su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos, que describe como una “cápsula del tiempo cultural” en homenaje a sus raíces musicales.

El disco, lanzado en enero de este año, se convirtió en su cuarto número uno en la lista Billboard 200, consolidando el impacto global del intérprete. Además, todas sus 17 canciones ingresaron al Hot 100, superando las 100 entradas en dicho ranking a lo largo de su carrera. Con este nuevo logro, Bad Bunny reafirma su papel como referente de la música latina en la escena internacional.

Desde que Roc Nation, la compañía de Jay-Z, asumió la producción del espectáculo del medio tiempo en 2019, el escenario ha recibido a figuras como Jennifer Lopez y Shakira (2020), The Weeknd (2021), Dr. Dre y compañía (2022), Rihanna (2023) y Usher (2024).

Rihanna, Eminem, Shakira y Jennifer López han protagonizado el show de Medio Tiempo del Super Bowl.

El turno más reciente fue el de Kendrick Lamar, cuya actuación en febrero pasado alcanzó un récord histórico de 133,5 millones de espectadores, superando incluso la audiencia del propio partido y coincidiendo con el momento más intenso de su rivalidad con Drake.