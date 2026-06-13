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Los Mirlos
Los Mirlos
Por Francisco Melgar Wong

En lo que parece ser una declaración de intenciones que, con nota agridulce, concluye una serie de lanzamientos que buscaron poner al día su sonido, el grupo peruano de cumbia amazónica Los Mirlos ha editado un álbum en el que su personalidad, quizá la más fuerte en la historia de la cumbia amazónica, se diluye en una red de colaboraciones concebidas para consolidar su internacionalización.

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