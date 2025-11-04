El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Úrsula Vega.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Disfruto mucho encontrar espacios para estar conmigo misma. Es mi manera de recargar energía y volver a conectar.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Tener a mi familia sana y unida.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

El dinamismo.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy perfeccionista y me cuesta mucho delegar.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder a alguna persona a la que quiero mucho.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Generar vínculos entre las personas, conectarlas y hacer que las cosas sucedan.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La deslealtad.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Por favor, ¡pon de tu parte! (siempre en buena onda).

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Escribir tres libros en cinco años.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando me preguntan mi edad.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando tocan el timbre de mi casa y me dicen: “¡Llegaron tus libros!”. Ese momento, de verlos por primera vez, es muy emocionante.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi psicoanálisis.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis fotos.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La creatividad.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Erin Brockovich (una mujer real interpretada en el cine por Julia Roberts), porque representa la perseverancia, el compromiso y el trabajo incansable por lograr resultados reales más allá de cualquier título.

―¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Yo misma, más evolucionada.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Saber cocinar.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Mario Vargas Llosa.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los opinólogos. //