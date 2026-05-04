El 1 de mayo, la comicidad peruana estuvo de luto por el lamentable fallecimiento de Pompinchú, cuyo nombre real era Alfonso Gonzáles Mendoza, un reconocido cómico ambulante que construyó su trayectoria desde las calles hasta llegar a la televisión. Con una amplia carrera, el humorista destacó por su estilo basado en la improvisación y el contacto directo con el público, lo que lo llevó, en los años 90, a formar parte de ‘El show de los cómicos ambulantes’, consolidándolo como uno de los referentes del rubro. De hecho, su partida ha marcado a todo un país que ha disfrutado de cada presentación, lo cual se ha visto evidenciado en muestras de cariño de sus colegas y seguidores. Sin embargo, mientras velaban los restos del artista surgió un incidente que interrumpió un conmovedor momento entre los presentes. Esto ha generado una serie de reacciones no solo entre los asistentes, sino también entre los internautas en redes sociales, donde se ha vuelto tendencia por el particular momento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE GENERÓ UNA DISCUSIÓN EN EL VELORIO DE POMPINCHÚ?

A lo largo de su trayectoria, Pompinchú destacó por su carisma, sus frases memorables y su capacidad para conectar con el público, lo que lo consolidó como un referente de la comedia callejera en el Perú. Esto se vio reflejado en su velatorio que se llevó a cabo el último fin de semana en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, donde asistieron seguidores y seres queridos para darle el último adiós. Sin embargo, por un momento se vio empañado por un altercado en el que estuvo involucrada la hija del cómico, Rosa, quien protagonizó una acalorada discusión con otra mujer. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la otra persona implicada cuestionó de manera reiterada a la hija del artista con la frase: “¿Qué verdad?”, a lo que ella afirmaba contar con pruebas que sustentaban sus declaraciones. “Yo tengo un montón de pruebas”, expresó.

Lejos de que la situación se calmara, la mujer no dudó en cuestionar su rol como hija mientras su padre se encontraba enfermo. “No jod**. Cuando su papá ha estado mal, nunca ha estado”. Por su parte, Rosa, quien se encontraba visiblemente incómoda, hizo notar su molestia para los presentes que estaban registrando todo. “¿Qué quieren, hacer más show para que sigan grabando sus en vivo? ¿Para eso quieren más show? ¿Para que sigan grabando en vivo?”, dijo. Finalmente, el público presente pidió respeto por la memoria de Alfonso Gonzáles, quien falleció por una fibrosis pulmonar a inicios de mayo. “Respeten”, “Cálmense” y “¿No pueden respetar?”, fueron algunas frases que se escucharon en el recinto del Mincul.

¿CÓMO EMPEZÓ SU CARRERA ARTÍSTICA POMPINCHÚ?

Alfonso González Mendoza se consolidó como uno de los principales exponentes del humor popular en el Perú, tanto en las calles como en la televisión. Su reconocimiento creció gracias a su participación en El show de los cómicos ambulantes, un programa emblemático que dejó huella en el público durante las décadas de 1990 y 2000. Con un estilo frontal, gran carisma y una conexión cercana con la audiencia, logró posicionarse como una figura clave del entretenimiento nacional, conforme comparte Infobae.