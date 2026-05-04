Por Redacción EC

El 1 de mayo, la comicidad peruana estuvo de luto por el lamentable fallecimiento de Pompinchú, cuyo nombre real era Alfonso Gonzáles Mendoza, un reconocido cómico ambulante que construyó su trayectoria desde las calles hasta llegar a la televisión. Con una amplia carrera, el humorista destacó por su estilo basado en la improvisación y el contacto directo con el público, lo que lo llevó, en los años 90, a formar parte de ‘El show de los cómicos ambulantes’, consolidándolo como uno de los referentes del rubro. De hecho, su partida ha marcado a todo un país que ha disfrutado de cada presentación, lo cual se ha visto evidenciado en muestras de cariño de sus colegas y seguidores. Sin embargo, mientras velaban los restos del artista surgió un incidente que interrumpió un conmovedor momento entre los presentes. Esto ha generado una serie de reacciones no solo entre los asistentes, sino también entre los internautas en redes sociales, donde se ha vuelto tendencia por el particular momento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.