La conductora de televisión Gisela Valcárcel reveló que recibió una invitación del productor musical Sergio George para acompañarlo a los Grammy. La presentadora dio a conocer la propuesta durante una transmisión en vivo por TikTok, donde también bromeó sobre la posibilidad de encontrarse con el cantante venezolano Óscar de León durante la ceremonia.

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“Me estaba invitando Sergio para ir ahora a los Grammys” , comentó Valcárcel al referirse a la propuesta del productor estadounidense.

Durante la transmisión, la conductora dejó abierta la posibilidad de coincidir con diversas figuras de la industria musical en el evento. En ese contexto, mencionó al intérprete venezolano y expresó: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León” .

La noticia se conoció en medio de las especulaciones sobre el vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz. La actriz compartió recientemente un mensaje en redes sociales en el que señaló que está soltera y que espera la llegada de alguien especial a su vida.

Por su parte, George había aparecido recientemente en otro evento musical acompañado de Ugaz. Sin embargo, no existe una confirmación pública de que la invitación a Gisela Valcárcel esté relacionada con un supuesto distanciamiento entre el productor y la actriz.

Las declaraciones de la conductora también fueron comentadas por Magaly Medina en su programa, donde abordó la coincidencia entre la invitación y las especulaciones sobre la relación entre George y Ugaz.