Gisela Valcárcel podría asistir a los Grammy tras invitación de Sergio George. (Foto: Instagram / @giselavalcarcelperu | @sergiogeorge)
Gisela Valcárcel podría asistir a los Grammy tras invitación de Sergio George. (Foto: Instagram / @giselavalcarcelperu | @sergiogeorge)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Gisela Valcárcel reveló que recibió una invitación del productor musical Sergio George para acompañarlo a los Grammy. La presentadora dio a conocer la propuesta durante una transmisión en vivo por TikTok, donde también bromeó sobre la posibilidad de encontrarse con el cantante venezolano Óscar de León durante la ceremonia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?