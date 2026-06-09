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Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

El humorista Pablo Villanueva, más conocido en el mundo artístico como Melcochita, sorprendió a todos al revelar que podría volver a ser padre a sus 89 años. Según contó en una reciente entrevista en el programa “Detrás de cámaras”, su nueva pareja, Heydi Amado, estaría en la dulce espera.

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