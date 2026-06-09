El humorista Pablo Villanueva, más conocido en el mundo artístico como Melcochita, sorprendió a todos al revelar que podría volver a ser padre a sus 89 años. Según contó en una reciente entrevista en el programa “Detrás de cámaras”, su nueva pareja, Heydi Amado, estaría en la dulce espera.

En una reciente aparición en el programa de Kurt Villavicencio y Katty Villalobos en Panamericana Televisión, el sonero y la joven de 22 años señalaron que, tras algunos meses de relación, podrían ser padres de un bebé en común.

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La entrevista fluía con normalidad hasta que Melcochita advirtió que “hace siete días que pasa algo”, declaración que activó la alerta de los conductores. Kurt fue quien miró a Heydi Amado y le preguntó: “¿Estás con retraso (menstrual)?”.

Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @detrasdecamarasoficial)

A lo que la joven sonrío y prefirió no responder inicialmente; sin embargo, ante la insistencia de los conductores del programa de espectáculos dijo: “Unos días o una semana”, confirmando que ha tenido un retraso menstrual, hecho que sorprendió a todos en el set de televisión.

De confirmarse la noticia anunciada por Melcochita y Heydi Amado, el cómico tendría a su hijo número 13, situación que pondría nuevamente en alerta a su entorno, ya que recientemente se separó de su esposa Monserrat Seminario.

Como se recuerda, Melcochita se encuentra en el centro de los comentarios tras confirmar su romance con una joven a quien le lleva 67 años. Al respecto, el cómico habló y defendió su romance, precisando que no le hace daño a nadie.

Heydi Amado, pareja de 'Melcochita', respondió que tiene un retraso menstrual. (Foto: Instagram / @detrasdecamarasoficial)

“No me meto en la vida de otros, ni estoy opinando ni criticando. No le hago caso a los que hablan sobre mi relación con Heydi. Estoy viviendo un buen momento con ella”, declaró el pasado mes de mayo. Además, precisó que ahora se enfocará en su felicidad y no cometerá los errores que tuvo en su pasado matrimonio.