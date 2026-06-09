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Antonio Banderas se conmueve al dar un emotivo discurso ante el papa León XIV. (Foto: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
Antonio Banderas se conmueve al dar un emotivo discurso ante el papa León XIV. (Foto: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El actor español Antonio Banderas defendió este domingo ante el papa León XIV que el “arte debe de ser una alternativa a la violencia”, y destacó que no solo es belleza, es también “pregunta, reflexión, contraste y revolución”, además de la voz de alerta para las sociedades que se han “acostumbrado a la injusticia”.

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