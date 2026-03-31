Por Redacción EC
Además…
La liga de los MC
Tras cuatro temporadas consecutivas en el país, la FMS Perú desarrolló su quinta edición en otro esquema: no en el formato liga. El domingo 29 de marzo se desarrolló el encuentro donde se eligió al representante nacional para la batalla internacional.
Cabe destacar que, actualmente, la producción del evento FMS en Perú está a cargo de La Marka.
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