Los fans del ‘freestyle’ en el Perú vivirán una nueva fiesta este 29 de marzo. Y es que la FMS Perú tendrá un nuevo capítulo con la realización de su torneo clasificatorio, instancia que definirá al representante nacional para la Final Internacional 2026.

El evento, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Festiva, en el Centro de Lima, reunirá a 24 competidores en una jornada de eliminación directa.

El clasificatorio reunirá a perfiles diversos dentro del ‘freestyle’. Participarán MCs que formaron parte de temporadas anteriores de FMS, competidores con presencia en torneos nacionales e internacionales, nuevos talentos de la escena peruana y representantes clasificados desde plazas de Lima.

Estos son los elegidos:

Vijay

Xplain

Fórmula

Sumeria

Papicha

Kian

Almendrades

KataCrist

Venti

Problemas

Fox

Icon

Lemafais

Necia

JC Snake

Caquinha

Blaxo

KG

Pier

Ramset

Clyphon

Stick

Blackcode

Zuñiga

Sobre la gran final

El ganador del torneo no solo obtendrá el título, sino también el cupo para representar al país en la Final Internacional 2026, que se realizará en Ciudad Juárez, México, ante un aforo superior a las 35.000 personas. El resultado del clasificatorio definirá así la presencia peruana en el circuito internacional de freestyle.

El evento contará con público presencial y también será transmitido vía streaming. Con esta edición, la organización plantea un nuevo esquema para el desarrollo de la competencia en el país, en un contexto de cambios en su formato y producción.