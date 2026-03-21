Resumen

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De izquierda a derecha: Venti, Sumeria, Ramset y Necia, entre los clasificados par la final del 29 de marzo.
De izquierda a derecha: Venti, Sumeria, Ramset y Necia, entre los clasificados par la final del 29 de marzo.
Por Redacción EC

Los fans del ‘freestyle’ en el Perú vivirán una nueva fiesta este 29 de marzo. Y es que la FMS Perú tendrá un nuevo capítulo con la realización de su torneo clasificatorio, instancia que definirá al representante nacional para la Final Internacional 2026.

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