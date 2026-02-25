Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

FMS Perú inicia una nueva etapa con un torneo clasificatorio especial que definirá al representante peruano para la Final Internacional 2026.
Por Redacción EC

Tras cuatro temporadas consecutivas en el país, la quinta edición —que tradicionalmente se desarrollaba en formato liga— no pudo realizarse bajo ese esquema. Ahora, la producción del evento en Perú queda a cargo de La Marka, que asume el reto de relanzar la competencia con una propuesta renovada y un enfoque distinto para la escena nacional.

