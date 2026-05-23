¡Vamos, ‘Nacho’! Así fue el punto de Ignacio Buse para ganar el primer set ante Tommy Paul | VIDEO

Ignacio Buse se quedó con el primer set en la final del ATP 500 de Hamburgo ante Tommy Paul. El tenista peruano no la tuvo fácil, pues se puso 1-0 arriba en ‘tie-break’. sacando ventaja sobre su rival y poniéndose a un paso de ganar la final del torneo alemán.

El primer set fue bastante parejo. Buse quebró dos veces el saque de Paul, pero el estadounidense hizo lo mismo y llevaron la definición al ‘tue-break’. Allí, el peruano se impuso 8-6, aprovechando el error del rival en la devolución del servicio.

Buse tuvo un buen desempeño en la primera parte del partido. Si bien se mostró sólido con sus golpes, supo responder cuando Paul lo exigió y lo tuvo presionado. ’Nacho’ viene demostrando que está para grandes cosas y su ilusión por salir campeón se mantiene intactva.

Ahora, Buse debe confirmar su ventaja en el segundo set y mantener la tranquilidad para asegurar una victoria. Caso contrario, el partido se extenderá hasta el tercer set, donde habrá un campeón.

No fear 🚀



Ignacio Buse takes the opening set 7-6 vs Paul and is one set away from his first ATP title!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/zvTORVtwce — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

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