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¡Vamos, ‘Nacho’! Así fue el punto de Ignacio Buse para ganar el primer set ante Tommy Paul | VIDEO
¡Vamos, ‘Nacho’! Así fue el punto de Ignacio Buse para ganar el primer set ante Tommy Paul | VIDEO
Por Redacción EC

Ignacio Buse se quedó con el primer set en la final del ATP 500 de Hamburgo ante Tommy Paul. El tenista peruano no la tuvo fácil, pues se puso 1-0 arriba en ‘tie-break’. sacando ventaja sobre su rival y poniéndose a un paso de ganar la final del torneo alemán.

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