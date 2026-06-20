Por Redacción EC

En los últimos años, la caminata ha dejado de ser una actividad cotidiana sin mayor atención para convertirse en una de las prácticas físicas más recomendadas por especialistas en salud y acondicionamiento físico. Hoy, lo que antes se consideraba simplemente un desplazamiento rutinario, es entendido como una herramienta efectiva para mejorar la condición física, controlar el peso y fortalecer el bienestar general. El interés por este hábito ha crecido al punto de que numerosos entrenadores coinciden en señalar que caminar de forma constante puede marcar una diferencia real en la composición corporal. En particular, sostienen que mantener esta práctica al menos cinco días por semana puede influir de manera significativa en quienes buscan reducir grasa corporal de forma sostenida, sin recurrir necesariamente a rutinas de alta intensidad. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión aparece cuando la caminata deja de verse como un esfuerzo aislado y se integra a un estilo de vida más activo.