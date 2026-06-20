En los últimos años, la caminata ha dejado de ser una actividad cotidiana sin mayor atención para convertirse en una de las prácticas físicas más recomendadas por especialistas en salud y acondicionamiento físico. Hoy, lo que antes se consideraba simplemente un desplazamiento rutinario, es entendido como una herramienta efectiva para mejorar la condición física, controlar el peso y fortalecer el bienestar general. El interés por este hábito ha crecido al punto de que numerosos entrenadores coinciden en señalar que caminar de forma constante puede marcar una diferencia real en la composición corporal. En particular, sostienen que mantener esta práctica al menos cinco días por semana puede influir de manera significativa en quienes buscan reducir grasa corporal de forma sostenida, sin recurrir necesariamente a rutinas de alta intensidad. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión aparece cuando la caminata deja de verse como un esfuerzo aislado y se integra a un estilo de vida más activo.

¿Qué efectos causa en el cuerpo en una rutina regular de caminatas según los expertos de entrenamiento?

Entrenadores que participaron en el podcast de Adhgym señalaron que mantener una rutina constante de caminatas puede generar beneficios más relevantes de lo que comúnmente se piensa. De acuerdo con estos especialistas, caminar cinco días a la semana, de lunes a viernes, podría implicar un gasto energético anual cercano a las 78.000 calorías, lo que equivaldría a una reducción aproximada de hasta diez kilos de grasa corporal. Esta tendencia del walking continúa ganando popularidad en distintos países debido a su facilidad de práctica y su accesibilidad para personas de diversas edades y condiciones físicas. A diferencia de entrenamientos de alta intensidad, no requiere experiencia previa, equipos especializados ni largas sesiones de preparación, ya que basta con un par de zapatillas cómodas y la disposición de dedicar algunos minutos diarios al movimiento.

Conoce los otros efectos que se tiene cuando se hacen las caminatas a paso moderado según la edad

Los especialistas en entrenamiento explican que incluso una caminata a ritmo moderado puede representar un gasto calórico considerable. Según variables como el peso corporal, la velocidad y la distancia recorrida, una persona podría llegar a quemar entre 300 y 350 calorías en una sola sesión. Asimismo, cuando esta práctica se vuelve habitual y se mantiene durante varios meses, los efectos acumulativos comienzan a notarse en el organismo. Además de contribuir al control del peso, caminar favorece la circulación, fortalece el sistema cardiovascular y ayuda a disminuir el estrés. Por otro lado, los expertos advierten que, aunque es una herramienta eficaz para la quema de grasa, no debería ser la única estrategia para quienes buscan cambios significativos en su composición corporal.

La caminada sumada a la integración de otras actividades suele tener resultados óptimos en la salud

Víctor Martín, entrenador personal, destacó que caminar es una herramienta especialmente valiosa por ser agradable, sostenible en el tiempo y por no generar una fatiga excesiva en quien la práctica. Sin embargo, precisó que los mejores resultados se obtienen cuando esta actividad se combina con entrenamiento de fuerza, una alimentación equilibrada y hábitos de vida saludables. En esa línea, advirtió que es un error común basar todo un plan de pérdida de peso únicamente en caminatas diarias. Los especialistas coinciden en que el trabajo de fuerza resulta clave para conservar la masa muscular, un factor determinante con el paso de los años, ya que contribuye a mantener un metabolismo más activo y una mejor regulación del gasto energético. A ello se suma que la caminata ha ganado popularidad porque favorece el uso de las grasas como principal fuente de energía durante la actividad física, lo que la convierte en un complemento atractivo dentro de cualquier rutina.

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